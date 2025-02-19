https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000325581.html

Зеленский продолжил торг в соглашении с США об украинских ископаемых

Зеленский продолжил торг в соглашении с США об украинских ископаемых - РИА Новости, 19.02.2025

Зеленский продолжил торг в соглашении с США об украинских ископаемых

Владимир Зеленский рассказал, что отказался подписывать соглашение, по которому США получают права на 50% полезных ископаемых Украины, но работа над документом... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:15:00+03:00

2025-02-19T16:15:00+03:00

2025-02-19T16:15:00+03:00

цены на нефть

сша

украина

вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

в мире

джеймс дэвид вэнс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский рассказал, что отказался подписывать соглашение, по которому США получают права на 50% полезных ископаемых Украины, но работа над документом продолжается. Третьего февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. "Документ был нечетким. Он был четким только в одном - 50% мы должны отдать от всего того, что там есть в документе... Я сказал, что этот документ не готов… Я сказал, что там нет ни слова о гарантиях безопасности. Уже на второй встрече с (вице-президентом США) Вэнсом мы договорились, что там может быть что-то об этом, но никто не знает что", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Общественное". По его словам, он предложил прописать в соглашении проценты. "Я сказал: давайте вы напишите какие-то гарантии, а мы напишем в меморандум какие-то проценты. Мне сказали: только 50%. Я сказал: нет. И пусть тогда юристы работают дальше", - добавил Зеленский.

https://ria.ru/20250217/ssha-1999831819.html

сша

украина

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, в мире, джеймс дэвид вэнс