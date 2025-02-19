https://ria.ru/20250219/zakharova-2000208624.html

В МИД назвали переговоры в Эр-Рияде началом работы по решению проблем

В МИД назвали переговоры в Эр-Рияде началом работы по решению проблем - РИА Новости, 19.02.2025

В МИД назвали переговоры в Эр-Рияде началом работы по решению проблем

Переговоры в Эр-Рияде положили начало не только восстановлению диалога Москвы и Вашингтона, но и решению проблем, созданных предыдущей администрацией президента РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:33:00+03:00

2025-02-19T08:33:00+03:00

2025-02-19T08:37:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Переговоры в Эр-Рияде положили начало не только восстановлению диалога Москвы и Вашингтона, но и решению проблем, созданных предыдущей администрацией президента США Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это не просто контакты, это не просто начало переговоров. Это начало, дай Бог, чтобы так было и дальше, кропотливой работы по не только восстановлению двусторонних отношений, а по решению глобальных проблем, которые были созданы предыдущей администрацией США", - сказала она в эфире радио Sputnik.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250219/rubio-2000190300.html

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, сша, сергей лавров, джо байден, мария захарова, москва, политика