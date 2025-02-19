Захарова назвала западные бренды инструментами недружественных режимов
Захарова назвала западные бренды инструментами, используемыми в гибридной войне
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Западноевропейские бренды, которые ушли из России, "потому что им приказали их хозяева", следует воспринимать не как экономических операторов, а как инструменты, используемые недружественными режимами в гибридной войне против России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
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"Западноевропейские бренды ушли из России не потому, что не смогли выдержать конкуренцию или из-за того, что им кто-то мешал у нас зарабатывать деньги. Они ушли потому, что им приказали их хозяева – политические режимы государств-членов ЕС и брюссельская бюрократия. А раз так, то теперь их именно так и следует воспринимать: не как экономических операторов, а как инструменты, используемые недружественными режимами в гибридной войне против России", - написала она.
Она добавила, что решение о потенциальном возвращении западных брендов "будут решать профессионалы во всех ветвях власти", выразив уверенность, что отечественные компании получат гарантии того, что их не променяют "на французские тряпки и итальянские тапки".
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"Наши производители должны знать, что их вклад в СВО не предадут", - отметила Захарова.
Она также выразила мнение, что отношение к российским журналистам и отечественным СМИ тоже должно стать частью "инвестиционного климата" нашей страны.
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"Поглумились в натовской Европе над памятью Андрея Стенина, Дарьи Дугиной или Владлена Татарского, раскручивают травлю против телевизионных каналов или радиовещания – никакого режима благоприятствования брендам из этих стран. А то привыкли безнаказанно хамить. Раз они сами не соблюдают нормы права, а совести у них нет, то уважать себя мы должны заставить. Это не я сказала. Это Пушкин написал", - заключила она.
СМИ сообщили плохие новости ушедшим из России брендам
19 февраля, 15:49