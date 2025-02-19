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Ямал первым в России создал инфраструктуру для дронов - РИА Новости, 19.02.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:06 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/yamal-2000371714.html
Ямал первым в России создал инфраструктуру для дронов
Ямал первым в России создал инфраструктуру для дронов - РИА Новости, 19.02.2025
Ямал первым в России создал инфраструктуру для дронов
Первый в России арктический испытательный центр для беспилотников открыли в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство Ямала. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:06:00+03:00
2025-02-19T18:06:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
дмитрий артюхов
беспилотники
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Первый в России арктический испытательный центр для беспилотников открыли в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство Ямала. Инфраструктура центра включает в себя две площадки. На стационарной – "Обдорск" – возведены два модульных здания для беспилотных воздушных судов и спецтехники. Также обустроены проезды, перрон с рулежной дорожкой и посадочная площадка. Вторая посадочная площадка – мобильная, создана на базе двух вездеходов "Бурлак", оснащенных всем необходимым оборудованием для полетов беспилотников. Такое решение позволяет оперативно разворачивать ее в любом районе и легко адаптировать к различным задачам. "Все больше сфер используют беспилотную авиацию. Запуск подобной инфраструктуры для нее на Ямале открывает новые возможности для развития региона, включая мониторинг окружающей среды, доставку грузов, поисково-спасательные операции и другие важные задачи. Округ намерен и дальше развивать это направление, укрепляя свои позиции как лидера в области беспилотных технологий в Арктике", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Дмитрия Артюхова. Арктический испытательный центр – единственная в России площадка, где одновременно базируются пилотируемые и беспилотные летательные аппараты. Благодаря этому обслуживание беспилотников будет осуществляться теми же специалистами, которые обладают опытом работы с пилотируемой авиацией, что позволит повысить его качество. По данным властей, в дальнейшем инфраструктуру центра планируют использовать для построения гибкой маршрутной сети, что значительно снизит транспортные издержки и повысит скорость доставки грузов, а также сертификации и испытаний новых моделей беспилотников. Для проведения испытаний на Ямале планируется привлекать специалистов российских научных организаций и сертификационных центров. Кроме того, уже определены шесть точек для развертывания мобильной посадочной площадки: в поселках Пельвож, Катравож, Харп, в районе реки Харбей, на факториях Паюта и Лаборовая. Их число будет увеличиваться с учетом возможностей инфраструктуры в Шурышкарском, Ямальском и Приуральском районах.
https://ria.ru/20250211/sambo-1998697457.html
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ямал, россия, дмитрий артюхов, беспилотники
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Дмитрий Артюхов, Беспилотники
Ямал первым в России создал инфраструктуру для дронов

На Ямале открылся первый в России арктический испытательный центр для БпЛА

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанк Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Первый в России арктический испытательный центр для беспилотников открыли в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство Ямала.
Инфраструктура центра включает в себя две площадки. На стационарной – "Обдорск" – возведены два модульных здания для беспилотных воздушных судов и спецтехники. Также обустроены проезды, перрон с рулежной дорожкой и посадочная площадка.
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Вторая посадочная площадка – мобильная, создана на базе двух вездеходов "Бурлак", оснащенных всем необходимым оборудованием для полетов беспилотников. Такое решение позволяет оперативно разворачивать ее в любом районе и легко адаптировать к различным задачам.
"Все больше сфер используют беспилотную авиацию. Запуск подобной инфраструктуры для нее на Ямале открывает новые возможности для развития региона, включая мониторинг окружающей среды, доставку грузов, поисково-спасательные операции и другие важные задачи. Округ намерен и дальше развивать это направление, укрепляя свои позиции как лидера в области беспилотных технологий в Арктике", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Дмитрия Артюхова.
Арктический испытательный центр – единственная в России площадка, где одновременно базируются пилотируемые и беспилотные летательные аппараты. Благодаря этому обслуживание беспилотников будет осуществляться теми же специалистами, которые обладают опытом работы с пилотируемой авиацией, что позволит повысить его качество. По данным властей, в дальнейшем инфраструктуру центра планируют использовать для построения гибкой маршрутной сети, что значительно снизит транспортные издержки и повысит скорость доставки грузов, а также сертификации и испытаний новых моделей беспилотников.
Для проведения испытаний на Ямале планируется привлекать специалистов российских научных организаций и сертификационных центров. Кроме того, уже определены шесть точек для развертывания мобильной посадочной площадки: в поселках Пельвож, Катравож, Харп, в районе реки Харбей, на факториях Паюта и Лаборовая. Их число будет увеличиваться с учетом возможностей инфраструктуры в Шурышкарском, Ямальском и Приуральском районах.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалРоссияДмитрий АртюховБеспилотники
 
 
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