https://ria.ru/20250219/yamal-2000371714.html

Ямал первым в России создал инфраструктуру для дронов

Ямал первым в России создал инфраструктуру для дронов - РИА Новости, 19.02.2025

Ямал первым в России создал инфраструктуру для дронов

Первый в России арктический испытательный центр для беспилотников открыли в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство Ямала. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:06:00+03:00

2025-02-19T18:06:00+03:00

2025-02-19T18:06:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

россия

дмитрий артюхов

беспилотники

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Первый в России арктический испытательный центр для беспилотников открыли в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство Ямала. Инфраструктура центра включает в себя две площадки. На стационарной – "Обдорск" – возведены два модульных здания для беспилотных воздушных судов и спецтехники. Также обустроены проезды, перрон с рулежной дорожкой и посадочная площадка. Вторая посадочная площадка – мобильная, создана на базе двух вездеходов "Бурлак", оснащенных всем необходимым оборудованием для полетов беспилотников. Такое решение позволяет оперативно разворачивать ее в любом районе и легко адаптировать к различным задачам. "Все больше сфер используют беспилотную авиацию. Запуск подобной инфраструктуры для нее на Ямале открывает новые возможности для развития региона, включая мониторинг окружающей среды, доставку грузов, поисково-спасательные операции и другие важные задачи. Округ намерен и дальше развивать это направление, укрепляя свои позиции как лидера в области беспилотных технологий в Арктике", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Дмитрия Артюхова. Арктический испытательный центр – единственная в России площадка, где одновременно базируются пилотируемые и беспилотные летательные аппараты. Благодаря этому обслуживание беспилотников будет осуществляться теми же специалистами, которые обладают опытом работы с пилотируемой авиацией, что позволит повысить его качество. По данным властей, в дальнейшем инфраструктуру центра планируют использовать для построения гибкой маршрутной сети, что значительно снизит транспортные издержки и повысит скорость доставки грузов, а также сертификации и испытаний новых моделей беспилотников. Для проведения испытаний на Ямале планируется привлекать специалистов российских научных организаций и сертификационных центров. Кроме того, уже определены шесть точек для развертывания мобильной посадочной площадки: в поселках Пельвож, Катравож, Харп, в районе реки Харбей, на факториях Паюта и Лаборовая. Их число будет увеличиваться с учетом возможностей инфраструктуры в Шурышкарском, Ямальском и Приуральском районах.

https://ria.ru/20250211/sambo-1998697457.html

https://ria.ru/20250211/avdeevka-1998690842.html

ямал

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ямал, россия, дмитрий артюхов, беспилотники