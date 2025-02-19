https://ria.ru/20250219/yakutiya-2000236910.html

Кадровая программа для участников спецоперации стартует в Якутии 21 февраля

Кадровая программа для участников спецоперации стартует в Якутии 21 февраля - РИА Новости, 19.02.2025

Кадровая программа для участников спецоперации стартует в Якутии 21 февраля

Кадровая программа для участников спецоперации "Якутия - Земля героев" стартует с 21 февраля, с июня начнется обучение для первых бойцов, сообщил глава региона... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:06:00+03:00

2025-02-19T11:06:00+03:00

2025-02-19T11:06:00+03:00

республика саха (якутия)

россия

айсен николаев

сво

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 19 фев - РИА Новости. Кадровая программа для участников спецоперации "Якутия - Земля героев" стартует с 21 февраля, с июня начнется обучение для первых бойцов, сообщил глава региона Айсен Николаев в эфире передачи "Прямой разговор". Ранее глава республики заявил о том, что Якутия по аналогии с федеральным проектом "Время героев" одной из первых в России запустит кадровую программу для участников спецоперации. "Глава Якутии сообщил, что программа уже стартует 21 февраля. К началу июня уже должны быть отобраны 25 первых слушателей, которые будут учиться очно. По его словам, еще 25 человек будут отобраны в резерв из числа тех, кто сегодня находится в зоне специальной военной операции", - рассказали в пресс-службе. Николаев отметил, что заявки на участие в программе будут подавать граждане с высшим и средним профессиональным образованием, которые были в зоне специальной военной операции. Они будут проходить разные модули обучения, в том числе стажировки в министерствах, ведомствах, госкомпаниях, муниципальных предприятиях. Кроме того, по словам главы республики, предусмотрены возможности для тех, кто не прошел первичный отбор. Им предоставят доступ к обучающим видеокурсам и возможность подать заявку на следующие потоки программы. Выпускников программы предполагается выдвинуть на руководящие должности государственных и муниципальных органов власти, в государственных и муниципальных предприятиях. "Уверен, программу проведем на высоком уровне. Мы готовим очень серьезный кадровый резерв для нашей республики на предыдущие десятилетия. К курсам, которые будут проходить наши ребята на базе Высшей школы инновационного менеджмента, поставлены высокие требования. У курсантов будут персональные наставники, им будут читать лекции руководители республики, ведущие эксперты страны. Я тоже буду на регулярной основе встречаться со слушателями программы", – сказал Николаев. Как пояснили в правительстве региона, программа включает в себя очные образовательные модули. Слушатели будут изучать государственную политику, современные технологии управления, региональную экономику и финансы, региональное и муниципальное управление, а также основы управления персоналом. В качестве лекторов и экспертов программы будут привлечены опытные спикеры из числа ключевых руководителей государственного сектора республики. "В межмодульное время слушатели будут проходить дистанционное обучение на платформе Высшей школы инновационного менеджмента при главе республики. Также для них будут организованы стратегические сессии, тренинги, мастер-классы, стажировки в органах государственной и муниципальной власти, государственных учреждениях и компаниях", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250218/yakutiya-2000079463.html

https://ria.ru/20250207/nikolaev-1998036794.html

россия

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россия, айсен николаев, сво, республика саха (якутия)