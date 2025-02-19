Липецкий губернатор предложил скорректировать работу вузов
Губернатор Липецкой области Артамонов предложил скорректировать работу вузов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание рабочей группы комиссии Госсовета России по направлению "Кадры", в ходе которого предложил изменить программу подготовки в вузах страны, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Рынок труда меняется, и мы должны успевать перестраиваться. В первую очередь это касается молодежи. Образование должно быть не ради образования, а с перспективами успешного трудоустройства, самореализации, хорошего заработка", – поделился своим мнением с участниками заседания Артамонов.
Губернатор рассказал о трансформации среднего профобразования в Липецкой области. В колледжах и техникумах увеличены цифры набора по востребованным специальностям, например, сварка, IT, робототехника. В липецком Центре молодежной карьеры проводится ранняя профориентация учащихся. Со школьниками работают талантологи, помогают определить сильные стороны и сферы, где эти способности можно применить. Проводятся VR-экскурсии по предприятиям региона, различные тестирования, анкетирование. Студентов подключают к электронной платформе "Забота" и помогают с трудоустройством.
Но, как отметил глава региона, остаются проблемы с вузами, в которых на уровне субъекта невозможно поменять программы обучения, так как эти заведения находятся в федеральном подчинении. Между тем, многие из них продолжают готовить специалистов, которые через 5-10 лет могут оказаться ненужными.
"Внесли инициативы в протокол – будем добиваться изменений на уровне страны", – сказал Артамонов по итогу заседания комиссии.