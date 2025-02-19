https://ria.ru/20250219/voennye-2000315400.html

В Раде выступили за участие украинских военных в выборах

В Раде выступили за участие украинских военных в выборах - РИА Новости, 19.02.2025

В Раде выступили за участие украинских военных в выборах

Украинцы, принимавшие участие в боевых действиях, должны иметь возможность выдвигать свои кандидатуры на будущих выборах в стране, пишет газета Daily Express со РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:39:00+03:00

2025-02-19T15:39:00+03:00

2025-02-19T15:39:00+03:00

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дональд трамп

петр порошенко

владимир зеленский

верховная рада украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинцы, принимавшие участие в боевых действиях, должны иметь возможность выдвигать свои кандидатуры на будущих выборах в стране, пишет газета Daily Express со ссылкой на неназванного депутата Верховной рады Украины. Накануне президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине. Экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) 16 февраля заявил, что выборы президента страны пройдут 26 октября 2025 года. "Свободные и справедливые выборы для украинцев сейчас означают, прежде всего, что нашим защитникам, мужчинам и женщинам на передовой, будет предоставлена возможность не просто голосовать, но и самим баллотироваться", - заявил в интервью изданию неназванный украинский депутат. По словам парламентария, для проведения выборов на Украине прекращения огня недостаточно. "Нам нужна очень стабильная линия фронта, а также отвод войск и вооружений", - заявил он. Собеседник издания добавил, что этого можно достичь "только при сотрудничестве с русскими". Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996835571.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, петр порошенко, владимир зеленский, верховная рада украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)