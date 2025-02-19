Рейтинг@Mail.ru
В Раде выступили за участие украинских военных в выборах - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/voennye-2000315400.html
В Раде выступили за участие украинских военных в выборах
В Раде выступили за участие украинских военных в выборах - РИА Новости, 19.02.2025
В Раде выступили за участие украинских военных в выборах
Украинцы, принимавшие участие в боевых действиях, должны иметь возможность выдвигать свои кандидатуры на будущих выборах в стране, пишет газета Daily Express со РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:39:00+03:00
2025-02-19T15:39:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
петр порошенко
владимир зеленский
верховная рада украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799500739_161:0:2266:1184_1920x0_80_0_0_e00de6488ed9bd66e369958ccb54e65d.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинцы, принимавшие участие в боевых действиях, должны иметь возможность выдвигать свои кандидатуры на будущих выборах в стране, пишет газета Daily Express со ссылкой на неназванного депутата Верховной рады Украины. Накануне президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине. Экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) 16 февраля заявил, что выборы президента страны пройдут 26 октября 2025 года. "Свободные и справедливые выборы для украинцев сейчас означают, прежде всего, что нашим защитникам, мужчинам и женщинам на передовой, будет предоставлена возможность не просто голосовать, но и самим баллотироваться", - заявил в интервью изданию неназванный украинский депутат. По словам парламентария, для проведения выборов на Украине прекращения огня недостаточно. "Нам нужна очень стабильная линия фронта, а также отвод войск и вооружений", - заявил он. Собеседник издания добавил, что этого можно достичь "только при сотрудничестве с русскими". Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996835571.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799500739_687:0:2266:1184_1920x0_80_0_0_910b0990f5add6b5534ec8a12a95689b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, петр порошенко, владимир зеленский, верховная рада украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Раде выступили за участие украинских военных в выборах

В Раде выступили за участие украинских военных в будущих выборах на Украине

© Офис Президента УкраиныВерховная рада Украины
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Офис Президента Украины
Верховная рада Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинцы, принимавшие участие в боевых действиях, должны иметь возможность выдвигать свои кандидатуры на будущих выборах в стране, пишет газета Daily Express со ссылкой на неназванного депутата Верховной рады Украины.
Накануне президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине. Экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) 16 февраля заявил, что выборы президента страны пройдут 26 октября 2025 года.
"Свободные и справедливые выборы для украинцев сейчас означают, прежде всего, что нашим защитникам, мужчинам и женщинам на передовой, будет предоставлена возможность не просто голосовать, но и самим баллотироваться", - заявил в интервью изданию неназванный украинский депутат.
По словам парламентария, для проведения выборов на Украине прекращения огня недостаточно. "Нам нужна очень стабильная линия фронта, а также отвод войск и вооружений", - заявил он. Собеседник издания добавил, что этого можно достичь "только при сотрудничестве с русскими".
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Трамп обсуждает побуждение Киева к проведению выборов, сообщает Reuters
1 февраля, 21:29
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала