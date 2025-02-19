Рейтинг@Mail.ru
На Кубани опровергли информацию о загрязнении питьевой воды бактериями - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/voda-2000192082.html
На Кубани опровергли информацию о загрязнении питьевой воды бактериями
На Кубани опровергли информацию о загрязнении питьевой воды бактериями - РИА Новости, 19.02.2025
На Кубани опровергли информацию о загрязнении питьевой воды бактериями
Главное управление МЧС по Краснодарскому краю назвало фейком информацию об ограничении использования питьевой воды из-за попадания в водопровод бактерий, якобы... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T03:09:00+03:00
2025-02-19T03:09:00+03:00
происшествия
краснодарский край
черное море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959719476_0:56:1027:634_1920x0_80_0_0_5bff66c255665e429a6c09290ddfc87b.jpg
КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю назвало фейком информацию об ограничении использования питьевой воды из-за попадания в водопровод бактерий, якобы предназначенных для очистки от мазута прибрежной зоны Черного моря. "Данная информация является фейком! Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю такую информацию не публиковало. Просим не доверять недостоверной информации, не распространять её и ориентироваться только на официальные источники", - говорится в сообщении. Ранее в издании "Амурская правда" появилась информация о том, что МЧС РФ якобы официально предупредило население об ухудшении качества водопроводной и подземных вод из-за попадания в систему водоснабжения бактерий, использованных в рамках экспериментальной очистки от мазута прибрежной зоны Чёрного моря. При этом ведомство якобы рекомендовало жителям Краснодарского края воздержаться от употребления водопроводной воды, использования ее для приготовления пищи, мытья овощей и фруктов, вместо этого использовать кипяченную или бутилированную воду, "привезённую из других регионов" и не находиться на улице во время дождя. Результатом отравления такими бактериями якобы могут стать симптомы от тошноты до химических ожогов.
https://ria.ru/20250217/mazut-1999889057.html
краснодарский край
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959719476_87:0:1038:713_1920x0_80_0_0_1382e7a46681afb8057617c4f652ba0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, черное море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Черное море, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани опровергли информацию о загрязнении питьевой воды бактериями

МЧС Кубани опровергло информацию о загрязнении питьевой воды бактериями

© МЧС России/TelegramАвтомобиль МЧС России
Автомобиль МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© МЧС России/Telegram
Автомобиль МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю назвало фейком информацию об ограничении использования питьевой воды из-за попадания в водопровод бактерий, якобы предназначенных для очистки от мазута прибрежной зоны Черного моря.
"Данная информация является фейком! Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю такую информацию не публиковало. Просим не доверять недостоверной информации, не распространять её и ориентироваться только на официальные источники", - говорится в сообщении.
Ранее в издании "Амурская правда" появилась информация о том, что МЧС РФ якобы официально предупредило население об ухудшении качества водопроводной и подземных вод из-за попадания в систему водоснабжения бактерий, использованных в рамках экспериментальной очистки от мазута прибрежной зоны Чёрного моря.
При этом ведомство якобы рекомендовало жителям Краснодарского края воздержаться от употребления водопроводной воды, использования ее для приготовления пищи, мытья овощей и фруктов, вместо этого использовать кипяченную или бутилированную воду, "привезённую из других регионов" и не находиться на улице во время дождя. Результатом отравления такими бактериями якобы могут стать симптомы от тошноты до химических ожогов.
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
На Кубани заявили об отсутствии новых выбросов мазута на пляжах
17 февраля, 17:46
 
ПроисшествияКраснодарский крайЧерное мореРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала