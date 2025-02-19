Во Владивостоке возбудили дело после якобы похищения таксиста
Во Владивостоке возбудили дело после якобы похищения таксиста у аэропорта
© Кадр видео из соцсетейПотасовка у здания международного аэропорта Владивостока
© Кадр видео из соцсетей
Потасовка у здания международного аэропорта Владивостока
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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после того, как двое иностранцев напали и принудительно поместили третьего в машину у аэропорта Владивостока, сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края.
В Telegram-каналах в понедельник распространилось видео у здания аэропорта. На кадрах - потасовка, двое мужчин заталкивают третьего в салон иномарки, хотя он сопротивляется. Высказывались предположения, что на местного водителя напали мигранты из-за конфликта на рынке услуг такси на этой территории. В управлении на транспорте МВД РФ по ДФО сообщали, что информация о похищении не соответствует действительности: установлено, что между двумя водителями-иностранцами произошел конфликт. Стороны пришли к соглашению и не имеют претензий друг к другу, отмечали в управлении.
"Двое граждан из стран Центрального Азиатского региона в ходе конфликта с гражданином Республики Узбекистан применили к нему физическую силу, после чего принудительно поместили в свой автомобиль. Правоохранительными органами региона задержаны подозреваемые в противоправных деяниях. Возбуждено уголовное дело, статья 213, ч. 2 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.
Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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