https://ria.ru/20250219/vladivostok-2000260462.html

Во Владивостоке возбудили дело после якобы похищения таксиста

Во Владивостоке возбудили дело после якобы похищения таксиста - РИА Новости, 19.02.2025

Во Владивостоке возбудили дело после якобы похищения таксиста

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после того, как двое иностранцев напали и принудительно поместили третьего в машину у аэропорта Владивостока, сообщает... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:24:00+03:00

2025-02-19T12:24:00+03:00

2025-02-19T12:24:00+03:00

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после того, как двое иностранцев напали и принудительно поместили третьего в машину у аэропорта Владивостока, сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края. В Telegram-каналах в понедельник распространилось видео у здания аэропорта. На кадрах - потасовка, двое мужчин заталкивают третьего в салон иномарки, хотя он сопротивляется. Высказывались предположения, что на местного водителя напали мигранты из-за конфликта на рынке услуг такси на этой территории. В управлении на транспорте МВД РФ по ДФО сообщали, что информация о похищении не соответствует действительности: установлено, что между двумя водителями-иностранцами произошел конфликт. Стороны пришли к соглашению и не имеют претензий друг к другу, отмечали в управлении. "Двое граждан из стран Центрального Азиатского региона в ходе конфликта с гражданином Республики Узбекистан применили к нему физическую силу, после чего принудительно поместили в свой автомобиль. Правоохранительными органами региона задержаны подозреваемые в противоправных деяниях. Возбуждено уголовное дело, статья 213, ч. 2 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20250218/burjatija-1999973281.html

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происшествия, россия, владивосток, приморский край