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Сийярто надеется, что об антироссийских санкциях "можно будет забыть"
Сийярто надеется, что об антироссийских санкциях "можно будет забыть" - РИА Новости, 19.02.2025
Сийярто надеется, что об антироссийских санкциях "можно будет забыть"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что улучшение взаимоотношений России и США приведет к тому, что про... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:17:00+03:00
2025-02-19T12:17:00+03:00
2025-02-19T12:17:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что улучшение взаимоотношений России и США приведет к тому, что про санкционную политику "можно будет забыть", ее время прошло. "Время санкционной политики прошло, возникла новая реальность, поскольку переговоры между США и Россией складываются весьма обнадеживающе, и мы искренне надеемся, что американо-российские отношения улучшатся в будущем настолько, что всю эту санкционную политику можно будет забыть", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Запрещена в РФ как экстремистская
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россия, сша, венгрия, петер сийярто, facebook, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Венгрия, Петер Сийярто, Facebook, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Сийярто надеется, что об антироссийских санкциях "можно будет забыть"
Глава МИД Венгрии Сийярто надеется на улучшение отношений России и США