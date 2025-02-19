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Миклухо: совершенствование СБ вендоров следует закрепить законодательно - РИА Новости, 19.02.2025
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19:42 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/vendory-2000392133.html
Миклухо: совершенствование СБ вендоров следует закрепить законодательно
Миклухо: совершенствование СБ вендоров следует закрепить законодательно - РИА Новости, 19.02.2025
Миклухо: совершенствование СБ вендоров следует закрепить законодательно
Совершенствование систем безопасности (СБ) отечественных вендоров следует закрепить на законодательном уровне, заявил старший вице-президент – директор... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:42:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Совершенствование систем безопасности (СБ) отечественных вендоров следует закрепить на законодательном уровне, заявил старший вице-президент – директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо. Такое заявление он сделал в рамках выступления на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". "Сегодня банки сталкиваются с увеличением числа кибератак как на клиентов, так и на банковскую инфраструктуру. Наибольшее внимание с учетом тенденций последних двух лет необходимо уделять именно новым информационным системам в рамках импортозамещения иностранных решений на отечественные. Во-первых, все импортозамещенные продукты должны проходить проверку на соответствие требованиям информационной безопасности и на наличие возможных уязвимостей. Необходимо на законодательном уровне проработать инструменты, которые бы обязывали поставщиков ПО совершенствовать свои системы безопасности. Во-вторых, нужно развивать глубокие компетенции сотрудников, работающих с отечественными информационными системами", – сказал Миклухо, слова которого приводит пресс-служба ПСБ. Среди глобальных вызовов, стоящих сейчас перед информационной безопасностью (ИБ), он также назвал стремительное развитие искусственного интеллекта. По его мнению, угроза состоит в пока еще неполном понимании спектра возможностей технологий ИИ. "Что касается обеспечения безопасности финансовых операций клиентов – человеческий фактор по-прежнему остается самым уязвимым звеном в цепочке защиты от мошенников. Методы социальной инженерии постоянно расширяются, так, например, мы столкнулись со случаями мошенничества с использованием технологии NFC", - добавил Миклухо. Участники дискуссии также обсудили развитие профессиональных качеств и экспертизы сотрудников сферы информационной безопасности. Необходимо погружать их в задачи анализа и поиска уязвимостей импортозамещенного стека и подходить к процессу с максимальной ответственностью, чтобы помогать отечественным вендорам выстраивать процессы поиска уязвимостей ПО на самом высоком уровне, решили участники форума. Также прозвучала мысль, что нужно ориентировать сотрудников ИБ на повышение технической экспертизы для анализа защищенности от угроз, исходящих от возможностей искусственного интеллекта. "В сфере информационной безопасности есть ряд уникальных специальностей, которые требуют фокусного поиска высокопрофессиональных сотрудников, например, в области антифрода и методологии", – подчеркнул Миклухо. В стратегической сессии также приняли участие представители крупных российских банков и ИТ-компаний.
https://ria.ru/20250214/psb-1999450044.html
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россия, псб (банк псб)
Россия, ПСБ (Банк ПСБ)
Миклухо: совершенствование СБ вендоров следует закрепить законодательно

Дмитрий Миклухо: совершенствование СБ вендоров следует закрепить законодательно

© Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДиректор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо
Директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Алексей Даничев
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Директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Совершенствование систем безопасности (СБ) отечественных вендоров следует закрепить на законодательном уровне, заявил старший вице-президент – директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.
Такое заявление он сделал в рамках выступления на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
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"Сегодня банки сталкиваются с увеличением числа кибератак как на клиентов, так и на банковскую инфраструктуру. Наибольшее внимание с учетом тенденций последних двух лет необходимо уделять именно новым информационным системам в рамках импортозамещения иностранных решений на отечественные. Во-первых, все импортозамещенные продукты должны проходить проверку на соответствие требованиям информационной безопасности и на наличие возможных уязвимостей. Необходимо на законодательном уровне проработать инструменты, которые бы обязывали поставщиков ПО совершенствовать свои системы безопасности. Во-вторых, нужно развивать глубокие компетенции сотрудников, работающих с отечественными информационными системами", – сказал Миклухо, слова которого приводит пресс-служба ПСБ.
Среди глобальных вызовов, стоящих сейчас перед информационной безопасностью (ИБ), он также назвал стремительное развитие искусственного интеллекта. По его мнению, угроза состоит в пока еще неполном понимании спектра возможностей технологий ИИ.
"Что касается обеспечения безопасности финансовых операций клиентов – человеческий фактор по-прежнему остается самым уязвимым звеном в цепочке защиты от мошенников. Методы социальной инженерии постоянно расширяются, так, например, мы столкнулись со случаями мошенничества с использованием технологии NFC", - добавил Миклухо.
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Участники дискуссии также обсудили развитие профессиональных качеств и экспертизы сотрудников сферы информационной безопасности. Необходимо погружать их в задачи анализа и поиска уязвимостей импортозамещенного стека и подходить к процессу с максимальной ответственностью, чтобы помогать отечественным вендорам выстраивать процессы поиска уязвимостей ПО на самом высоком уровне, решили участники форума.
Также прозвучала мысль, что нужно ориентировать сотрудников ИБ на повышение технической экспертизы для анализа защищенности от угроз, исходящих от возможностей искусственного интеллекта.
"В сфере информационной безопасности есть ряд уникальных специальностей, которые требуют фокусного поиска высокопрофессиональных сотрудников, например, в области антифрода и методологии", – подчеркнул Миклухо.
В стратегической сессии также приняли участие представители крупных российских банков и ИТ-компаний.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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