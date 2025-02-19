Россия сделала первый шаг для возобновления работы с США, заявил Путин
Путин: РФ сделала шаг для возобновления работы с США по разным направлениям
Флаги России и США. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с США по разным направлениям, где есть взаимный интерес, в том числе по Ближнему Востоку.
"Мы, на мой взгляд, сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес. Это и Ближний Восток в широком смысле этого слова, имея в виду и присутствие до сих пор наше в Сирии, палестино-израильское урегулирование и так далее. Там очень много вопросов в решение которых вовлечены и Соединенные Штаты, и Российская Федерация, несмотря на то, что, конечно, первостепенное значение мы уделяем ситуации, связанной с украинским направлением", - сказал глава государства, отвечая на вопросы представителей СМИ.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств.
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