https://ria.ru/20250219/usa-2000339048.html

Россия сделала первый шаг для возобновления работы с США, заявил Путин

Россия сделала первый шаг для возобновления работы с США, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025

Россия сделала первый шаг для возобновления работы с США, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с США по разным направлениям, где есть взаимный интерес, в том числе РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:48:00+03:00

2025-02-19T16:48:00+03:00

2025-02-19T17:04:00+03:00

россия

сша

ближний восток

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

владимир путин

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с США по разным направлениям, где есть взаимный интерес, в том числе по Ближнему Востоку."Мы, на мой взгляд, сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес. Это и Ближний Восток в широком смысле этого слова, имея в виду и присутствие до сих пор наше в Сирии, палестино-израильское урегулирование и так далее. Там очень много вопросов в решение которых вовлечены и Соединенные Штаты, и Российская Федерация, несмотря на то, что, конечно, первостепенное значение мы уделяем ситуации, связанной с украинским направлением", - сказал глава государства, отвечая на вопросы представителей СМИ.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств.

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

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сша

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, ближний восток, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, владимир путин, политика