https://ria.ru/20250219/usa-2000248048.html

Отношения с США нельзя починить за один день, заявили в Кремле

Отношения с США нельзя починить за один день, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.02.2025

Отношения с США нельзя починить за один день, заявили в Кремле

Отношения РФ и США за один день починить нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:50:00+03:00

2025-02-19T11:50:00+03:00

2025-02-19T11:52:00+03:00

россия

украина

сша

дмитрий песков

владимир путин

юрий ушаков

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Отношения РФ и США за один день починить нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч."Это первый шаг, это достаточно длинный путь, естественно. Все починить за один день или за неделю невозможно. Поэтому предстоит длинный путь, а вчера был сделан первый, но очень важнейший шаг", - сказал Песков журналистам.Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

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украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций