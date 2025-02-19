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Отношения с США нельзя починить за один день, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.02.2025
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11:50 19.02.2025 (обновлено: 11:52 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/usa-2000248048.html
Отношения с США нельзя починить за один день, заявили в Кремле
Отношения с США нельзя починить за один день, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.02.2025
Отношения с США нельзя починить за один день, заявили в Кремле
Отношения РФ и США за один день починить нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:50:00+03:00
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дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Отношения РФ и США за один день починить нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч."Это первый шаг, это достаточно длинный путь, естественно. Все починить за один день или за неделю невозможно. Поэтому предстоит длинный путь, а вчера был сделан первый, но очень важнейший шаг", - сказал Песков журналистам.Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций
Отношения с США нельзя починить за один день, заявили в Кремле

Песков: отношения России и США за один день починить нельзя

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Отношения РФ и США за один день починить нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
«
"Это первый шаг, это достаточно длинный путь, естественно. Все починить за один день или за неделю невозможно. Поэтому предстоит длинный путь, а вчера был сделан первый, но очень важнейший шаг", - сказал Песков журналистам.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
Вчера, 17:21
 
РоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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