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Уолтц объяснил, почему Трамп резко раскритиковал Зеленского
Уолтц объяснил, почему Трамп резко раскритиковал Зеленского - РИА Новости, 19.02.2025
Уолтц объяснил, почему Трамп резко раскритиковал Зеленского
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что послание американского лидера Владимиру Зеленскому стало реакцией на... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T21:59:00+03:00
2025-02-19T21:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что послание американского лидера Владимиру Зеленскому стало реакцией на разочарование позицией Киева по вопросу компенсации Штатам. "Администрация США разочарована тем, как только в последнюю неделю произошла эскалация риторики и странное отторжение в связи с представлением того, что мы видим в качестве возможности", - заявил Уолтц в интервью телеканалу Fox News. Трамп не потерпит подобного, заявил его советник. США предлагают инвестиции в инфраструктуру Украины, наращивание ресурсов, сказал он, а европейцы дают в долг в счет замороженных российских активов. "Эпоха бесконечной разрушительной войны со смертью и разрушением с каждой стороны, которая стоит миллиарды, которая стоит сотни тысяч, если не миллионы жизней, эта эпоха завершена", - заявил Уолтц о публикации Трампа, в которой он назвал Зеленского "неудавшимся комедиантом" и "диктатором". Как заявил Уолтц, "каждая из сторон должна вложиться" для завершения конфликта, которого хочет президент США.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000408009.html
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в мире, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский
В мире, США, Дональд Трамп, Украина, Владимир Зеленский
Уолтц объяснил, почему Трамп резко раскритиковал Зеленского
Уолтц: Трампа разочаровала реакция Киева на предложение возместить средства