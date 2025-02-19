https://ria.ru/20250219/ukraina-2000414450.html

В Киевской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

В Киевской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.02.2025

В Киевской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T22:27:00+03:00

2025-02-19T22:27:00+03:00

2025-02-19T22:27:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в Киевской области тревога объявлена в 22.13 мск, в Харьковской - в 22.02 мск. Ранее тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и частично в Черкасской области. Там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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