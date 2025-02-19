https://ria.ru/20250219/ukraina-2000273967.html

Никто на Западе не хочет отправлять войска на Украину, заявили во Франции

Никто на Западе не хочет отправлять войска на Украину, заявили во Франции - РИА Новости, 19.02.2025

Никто на Западе не хочет отправлять войска на Украину, заявили во Франции

Ни одна западная страна в настоящее время не хочет отправлять своих военных на Украину, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:14:00+03:00

2025-02-19T13:14:00+03:00

2025-02-19T13:14:00+03:00

в мире

украина

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жан-ноэль барро

кир стармер

эммануэль макрон

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Ни одна западная страна в настоящее время не хочет отправлять своих военных на Украину, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. "Никто сегодня не хочет направлять войска на Украину", - сказал Барро в эфире радиостанции RTL. По словам главы МИД, отправка европейских военных пока не является актуальным вопросом, но он появится на повестке после завершения боевых действий. "Если однажды европейские, американские или другие войска окажутся на Украине, то, очевидно, это будет как гарантия мира. Это не будет для того, чтобы начинать боевые действия, а для того, чтобы боевые действия не возобновились", - добавил Барро. Министр также заявил, что страны Европы предоставят гарантии безопасности Украине, при этом представители Киева и Евросоюза так или иначе примут участие в переговорах по урегулированию конфликта в силу обстоятельств. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20241211/makron-1988555408.html

https://ria.ru/20250219/prezident-2000272238.html

https://ria.ru/20250116/smi-1993937872.html

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в мире, украина, франция, великобритания, жан-ноэль барро, кир стармер, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)