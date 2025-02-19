Украине уделили особое внимание на встрече в Эр-Рияде, заявил Лавров
Лавров: Украине уделили особое внимание на встрече в Эр-Рияде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Теме Украины было уделено особое внимание на российско-американской встрече в Эр-Рияде, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С темой победы над нацизмом неразрывно связаны задачи достижения целей СВО. Совместно с нашими коллегами в парламенте показываем мировому сообществу безальтернативность искоренения первопричин украинского кризиса. Этот важнейший момент президент Путин особо подчеркнул в телефонном разговоре 12 февраля с президентом Трампом. И вчера мы уделили именно этой теме особое внимание в ходе встречи министра иностранных дел с госсекретарем США с участием помощников по вопросам внешней политики и национальной безопасности", - заявил Лавров, выступая на "правительственном часе" в Государственной Думе.
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"И о необходимости самым жестким образом пресечь действия киевского режима по истреблению всего, что связано с Россией, с русской культурой", - подчеркнул Лавров.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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