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Украине уделили особое внимание на встрече в Эр-Рияде, заявил Лавров - РИА Новости, 19.02.2025
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12:41 19.02.2025 (обновлено: 13:18 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/ukraina-2000266531.html
Украине уделили особое внимание на встрече в Эр-Рияде, заявил Лавров
Украине уделили особое внимание на встрече в Эр-Рияде, заявил Лавров - РИА Новости, 19.02.2025
Украине уделили особое внимание на встрече в Эр-Рияде, заявил Лавров
Теме Украины было уделено особое внимание на российско-американской встрече в Эр-Рияде, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:41:00+03:00
2025-02-19T13:18:00+03:00
в мире
украина
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Теме Украины было уделено особое внимание на российско-американской встрече в Эр-Рияде, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С темой победы над нацизмом неразрывно связаны задачи достижения целей СВО. Совместно с нашими коллегами в парламенте показываем мировому сообществу безальтернативность искоренения первопричин украинского кризиса. Этот важнейший момент президент Путин особо подчеркнул в телефонном разговоре 12 февраля с президентом Трампом. И вчера мы уделили именно этой теме особое внимание в ходе встречи министра иностранных дел с госсекретарем США с участием помощников по вопросам внешней политики и национальной безопасности", - заявил Лавров, выступая на "правительственном часе" в Государственной Думе.Он отметил, что на встрече накануне в Эр-Рияде, российская сторона подробно разъяснила, что речь идет об устранении угроз безопасности России, которые долгие годы создавались путем втягивания Украины в НАТО."И о необходимости самым жестким образом пресечь действия киевского режима по истреблению всего, что связано с Россией, с русской культурой", - подчеркнул Лавров.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html
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в мире, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Специальная военная операция на Украине
Украине уделили особое внимание на встрече в Эр-Рияде, заявил Лавров

Лавров: Украине уделили особое внимание на встрече в Эр-Рияде

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Теме Украины было уделено особое внимание на российско-американской встрече в Эр-Рияде, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С темой победы над нацизмом неразрывно связаны задачи достижения целей СВО. Совместно с нашими коллегами в парламенте показываем мировому сообществу безальтернативность искоренения первопричин украинского кризиса. Этот важнейший момент президент Путин особо подчеркнул в телефонном разговоре 12 февраля с президентом Трампом. И вчера мы уделили именно этой теме особое внимание в ходе встречи министра иностранных дел с госсекретарем США с участием помощников по вопросам внешней политики и национальной безопасности", - заявил Лавров, выступая на "правительственном часе" в Государственной Думе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Он отметил, что на встрече накануне в Эр-Рияде, российская сторона подробно разъяснила, что речь идет об устранении угроз безопасности России, которые долгие годы создавались путем втягивания Украины в НАТО.
"И о необходимости самым жестким образом пресечь действия киевского режима по истреблению всего, что связано с Россией, с русской культурой", - подчеркнул Лавров.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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