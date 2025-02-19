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Украине уделили особое внимание на встрече в Эр-Рияде, заявил Лавров

Украине уделили особое внимание на встрече в Эр-Рияде, заявил Лавров - РИА Новости, 19.02.2025

Украине уделили особое внимание на встрече в Эр-Рияде, заявил Лавров

Теме Украины было уделено особое внимание на российско-американской встрече в Эр-Рияде, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:41:00+03:00

2025-02-19T12:41:00+03:00

2025-02-19T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Теме Украины было уделено особое внимание на российско-американской встрече в Эр-Рияде, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С темой победы над нацизмом неразрывно связаны задачи достижения целей СВО. Совместно с нашими коллегами в парламенте показываем мировому сообществу безальтернативность искоренения первопричин украинского кризиса. Этот важнейший момент президент Путин особо подчеркнул в телефонном разговоре 12 февраля с президентом Трампом. И вчера мы уделили именно этой теме особое внимание в ходе встречи министра иностранных дел с госсекретарем США с участием помощников по вопросам внешней политики и национальной безопасности", - заявил Лавров, выступая на "правительственном часе" в Государственной Думе.Он отметил, что на встрече накануне в Эр-Рияде, российская сторона подробно разъяснила, что речь идет об устранении угроз безопасности России, которые долгие годы создавались путем втягивания Украины в НАТО."И о необходимости самым жестким образом пресечь действия киевского режима по истреблению всего, что связано с Россией, с русской культурой", - подчеркнул Лавров.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде