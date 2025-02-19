https://ria.ru/20250219/tyumen-2000366524.html

Тюменский опыт "Женской политшколы" масштабируют на всю Россию

Тюменский опыт "Женской политшколы" масштабируют на всю Россию - РИА Новости, 19.02.2025

Тюменский опыт "Женской политшколы" масштабируют на всю Россию

В Тюменской области организована "Муниципальная женская политшкола", в дальнейшем проект планируется масштабировать на все регионы России, заявил заместитель... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:52:00+03:00

2025-02-19T17:52:00+03:00

2025-02-19T17:52:00+03:00

тюменская область

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 19 фев – РИА Новости. В Тюменской области организована "Муниципальная женская политшкола", в дальнейшем проект планируется масштабировать на все регионы России, заявил заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. "Муниципальная женская политшкола" проводится в Тюмени в рамках "Женского движения "Единой России"". Решение о запуске пилотного проекта на территории Тюменской области было принято в декабре 2024 года на федеральной стратегической сессии "Женская политика" в Москве. На сегодня в проекте участвуют женщины из Тюменской области, Югры и Ямала. "Проект, который реализуется в Тюменской области, Югре и на Ямале, планируем распространить на всю страну. Для нас принципиально важна "Женская политшкола". Мы понимаем, что опираться на женщин – правильно. От того, какую позицию занимает женская половина нашего общества, зависит, насколько успешно мы управляем внутренней повесткой, чем мы живем, мыслим и насколько здорово наше общество", – цитирует слова Владимира Якушева со встречи с участницами политшколы пресс-служба губернатора. Отмечается, что тюменский губернатор Александр Моор также высоко оценил роль женского движения в политической и общественной жизни страны и региона. Он отметил, что Тюменская область не случайно стала площадкой для пилотного партийного проекта: в региональных органах власти и общественных структурах на руководящих должностях трудится немало женщин. "Люди идут за женщинами. Это подтверждают результаты гуманитарных проектов по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Такие инициативы объединяют наше общество. Сегодня перед нашей страной стоят очень серьезные вызовы. Мужчины защищают Родину на полях сражений, а женщины вносят неоценимый вклад в обеспечение надежного тыла, стабильности в обществе", – подчеркнул Моор.

https://ria.ru/20250219/shkola-2000251903.html

https://ria.ru/20250218/turizm-2000161788.html

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тюменская область, россия, владимир якушев, александр моор, единая россия, совет федерации рф