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Тюменский опыт "Женской политшколы" масштабируют на всю Россию - РИА Новости, 19.02.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
17:52 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/tyumen-2000366524.html
Тюменский опыт "Женской политшколы" масштабируют на всю Россию
Тюменский опыт "Женской политшколы" масштабируют на всю Россию - РИА Новости, 19.02.2025
Тюменский опыт "Женской политшколы" масштабируют на всю Россию
В Тюменской области организована "Муниципальная женская политшкола", в дальнейшем проект планируется масштабировать на все регионы России, заявил заместитель... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:52:00+03:00
2025-02-19T17:52:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 19 фев – РИА Новости. В Тюменской области организована "Муниципальная женская политшкола", в дальнейшем проект планируется масштабировать на все регионы России, заявил заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. "Муниципальная женская политшкола" проводится в Тюмени в рамках "Женского движения "Единой России"". Решение о запуске пилотного проекта на территории Тюменской области было принято в декабре 2024 года на федеральной стратегической сессии "Женская политика" в Москве. На сегодня в проекте участвуют женщины из Тюменской области, Югры и Ямала. "Проект, который реализуется в Тюменской области, Югре и на Ямале, планируем распространить на всю страну. Для нас принципиально важна "Женская политшкола". Мы понимаем, что опираться на женщин – правильно. От того, какую позицию занимает женская половина нашего общества, зависит, насколько успешно мы управляем внутренней повесткой, чем мы живем, мыслим и насколько здорово наше общество", – цитирует слова Владимира Якушева со встречи с участницами политшколы пресс-служба губернатора. Отмечается, что тюменский губернатор Александр Моор также высоко оценил роль женского движения в политической и общественной жизни страны и региона. Он отметил, что Тюменская область не случайно стала площадкой для пилотного партийного проекта: в региональных органах власти и общественных структурах на руководящих должностях трудится немало женщин. "Люди идут за женщинами. Это подтверждают результаты гуманитарных проектов по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Такие инициативы объединяют наше общество. Сегодня перед нашей страной стоят очень серьезные вызовы. Мужчины защищают Родину на полях сражений, а женщины вносят неоценимый вклад в обеспечение надежного тыла, стабильности в обществе", – подчеркнул Моор.
https://ria.ru/20250219/shkola-2000251903.html
https://ria.ru/20250218/turizm-2000161788.html
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тюменская область, россия, владимир якушев, александр моор, единая россия, совет федерации рф
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Владимир Якушев, Александр Моор, Единая Россия, Совет Федерации РФ
Тюменский опыт "Женской политшколы" масштабируют на всю Россию

Владимир Якушев: тюменский опыт "Женской политшколы" масштабируют на всю Россию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев
Секретарь генерального совета партии Единая Россия Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 19 фев – РИА Новости. В Тюменской области организована "Муниципальная женская политшкола", в дальнейшем проект планируется масштабировать на все регионы России, заявил заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.
"Муниципальная женская политшкола" проводится в Тюмени в рамках "Женского движения "Единой России"". Решение о запуске пилотного проекта на территории Тюменской области было принято в декабре 2024 года на федеральной стратегической сессии "Женская политика" в Москве. На сегодня в проекте участвуют женщины из Тюменской области, Югры и Ямала.
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"Проект, который реализуется в Тюменской области, Югре и на Ямале, планируем распространить на всю страну. Для нас принципиально важна "Женская политшкола". Мы понимаем, что опираться на женщин – правильно. От того, какую позицию занимает женская половина нашего общества, зависит, насколько успешно мы управляем внутренней повесткой, чем мы живем, мыслим и насколько здорово наше общество", – цитирует слова Владимира Якушева со встречи с участницами политшколы пресс-служба губернатора.
Отмечается, что тюменский губернатор Александр Моор также высоко оценил роль женского движения в политической и общественной жизни страны и региона. Он отметил, что Тюменская область не случайно стала площадкой для пилотного партийного проекта: в региональных органах власти и общественных структурах на руководящих должностях трудится немало женщин.
"Люди идут за женщинами. Это подтверждают результаты гуманитарных проектов по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Такие инициативы объединяют наше общество. Сегодня перед нашей страной стоят очень серьезные вызовы. Мужчины защищают Родину на полях сражений, а женщины вносят неоценимый вклад в обеспечение надежного тыла, стабильности в обществе", – подчеркнул Моор.
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Тюменская областьТюменская областьРоссияВладимир ЯкушевАлександр МоорЕдиная РоссияСовет Федерации РФ
 
 
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