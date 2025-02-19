https://ria.ru/20250219/turtsiya-2000300739.html

В Турции продлили арест оставившей новорожденную дочь в аэропорту россиянке

В Турции продлили арест оставившей новорожденную дочь в аэропорту россиянке - РИА Новости, 19.02.2025

В Турции продлили арест оставившей новорожденную дочь в аэропорту россиянке

Суд в турецкой Анталье в среду продлил арест россиянки Екатерины Бурнашкиной, обвиняемой в оставлении в опасности новорожденной дочери, оправдав ее мать Елену,... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:57:00+03:00

2025-02-19T14:57:00+03:00

2025-02-19T14:58:00+03:00

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АНТАЛЬЯ, 19 фев - РИА Новости, Заман Рамазанов. Суд в турецкой Анталье в среду продлил арест россиянки Екатерины Бурнашкиной, обвиняемой в оставлении в опасности новорожденной дочери, оправдав ее мать Елену, передает корреспондент РИА Новости. Уголовное дело было возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также была задержана ее мать. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. Суд в декабре 2024 года продлил арест Екатерины Бурнашкиной, ее мать Елена была освобождена под подписку о невыезде. В турецких СМИ ранее фигурировала некорректно переданная фамилия россиянки. Заседание прошло в среду в Третьем суде Антальи по тяжким уголовным делам, оно длилось порядка часа. Екатерину доставили на заседание из тюрьмы. "Прокурор потребовал уголовного наказания для Екатерины, следующее заседание по ее делу состоится 24 февраля. Ее мать Елена оправдана", - сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Среди обвинений, зачитанных прокурором, - попытка убийства близкого родственника, не способного на самооборону. Екатерина вытирала слезы почти все время, пока шло заседание суда. Когда прокурор зачитал решение о продлении ареста, Екатерина заявила, что не приемлет этого и лишь "хочет забрать свою дочь". На заседании присутствовал представитель генконсульства РФ. Согласно документам суда, одна нога новорожденной, оставленной в аэропорту Антальи, застряла в сливе унитаза, состояние здоровья ребенка было среднее. Генеральное консульство РФ в Анталье работает над возвращением в РФ девочки, оставленной матерью в аэропорту курорта, сообщил ранее в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик. Девочка пока остается в Турции, поскольку необходимые процедуры не завершены. Дипломаты держат на приоритетном контроле данную ситуацию и посещают в местном приюте новорожденную, передавали для неё и её задержанной матери необходимые вещи, отмечал Ветрик. Линия защиты Бурнашкиной выстроена на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком сроке наказания идет речь, в то же время на решение суда может повлиять ряд факторов, способных смягчить наказание. Полат сообщала, что Бурнашкина, уже находясь в заключении, придумала для дочки имя Николь.

https://ria.ru/20250215/bali-1999521494.html

https://ria.ru/20250124/tailand-1995282915.html

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анталья (провинция), россия, турция, в мире