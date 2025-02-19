Рейтинг@Mail.ru
В Турции продлили арест оставившей новорожденную дочь в аэропорту россиянке - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 19.02.2025 (обновлено: 14:58 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/turtsiya-2000300739.html
В Турции продлили арест оставившей новорожденную дочь в аэропорту россиянке
В Турции продлили арест оставившей новорожденную дочь в аэропорту россиянке - РИА Новости, 19.02.2025
В Турции продлили арест оставившей новорожденную дочь в аэропорту россиянке
Суд в турецкой Анталье в среду продлил арест россиянки Екатерины Бурнашкиной, обвиняемой в оставлении в опасности новорожденной дочери, оправдав ее мать Елену,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:57:00+03:00
2025-02-19T14:58:00+03:00
анталья (провинция)
россия
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978353714_0:85:770:518_1920x0_80_0_0_52de1fbe71f8f194c29931dcc45ee562.jpg
АНТАЛЬЯ, 19 фев - РИА Новости, Заман Рамазанов. Суд в турецкой Анталье в среду продлил арест россиянки Екатерины Бурнашкиной, обвиняемой в оставлении в опасности новорожденной дочери, оправдав ее мать Елену, передает корреспондент РИА Новости. Уголовное дело было возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также была задержана ее мать. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. Суд в декабре 2024 года продлил арест Екатерины Бурнашкиной, ее мать Елена была освобождена под подписку о невыезде. В турецких СМИ ранее фигурировала некорректно переданная фамилия россиянки. Заседание прошло в среду в Третьем суде Антальи по тяжким уголовным делам, оно длилось порядка часа. Екатерину доставили на заседание из тюрьмы. "Прокурор потребовал уголовного наказания для Екатерины, следующее заседание по ее делу состоится 24 февраля. Ее мать Елена оправдана", - сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Среди обвинений, зачитанных прокурором, - попытка убийства близкого родственника, не способного на самооборону. Екатерина вытирала слезы почти все время, пока шло заседание суда. Когда прокурор зачитал решение о продлении ареста, Екатерина заявила, что не приемлет этого и лишь "хочет забрать свою дочь". На заседании присутствовал представитель генконсульства РФ. Согласно документам суда, одна нога новорожденной, оставленной в аэропорту Антальи, застряла в сливе унитаза, состояние здоровья ребенка было среднее. Генеральное консульство РФ в Анталье работает над возвращением в РФ девочки, оставленной матерью в аэропорту курорта, сообщил ранее в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик. Девочка пока остается в Турции, поскольку необходимые процедуры не завершены. Дипломаты держат на приоритетном контроле данную ситуацию и посещают в местном приюте новорожденную, передавали для неё и её задержанной матери необходимые вещи, отмечал Ветрик. Линия защиты Бурнашкиной выстроена на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком сроке наказания идет речь, в то же время на решение суда может повлиять ряд факторов, способных смягчить наказание. Полат сообщала, что Бурнашкина, уже находясь в заключении, придумала для дочки имя Николь.
https://ria.ru/20250215/bali-1999521494.html
https://ria.ru/20250124/tailand-1995282915.html
https://ria.ru/20250109/gruziya-1992988684.html
анталья (провинция)
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978353714_0:0:770:579_1920x0_80_0_0_91797351880274235830a122f1c322b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), россия, турция, в мире
Анталья (провинция), Россия, Турция, В мире
В Турции продлили арест оставившей новорожденную дочь в аэропорту россиянке

В Анталье продлили арест Бурнашкиной, оставившей новорожденную дочь в аэропорту

© Фото : ALPARSLAN CINAR/DHAЗадержанная в Турции Екатерина Бурнашкина
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : ALPARSLAN CINAR/DHA
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНТАЛЬЯ, 19 фев - РИА Новости, Заман Рамазанов. Суд в турецкой Анталье в среду продлил арест россиянки Екатерины Бурнашкиной, обвиняемой в оставлении в опасности новорожденной дочери, оправдав ее мать Елену, передает корреспондент РИА Новости.
Уголовное дело было возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также была задержана ее мать. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. Суд в декабре 2024 года продлил арест Екатерины Бурнашкиной, ее мать Елена была освобождена под подписку о невыезде. В турецких СМИ ранее фигурировала некорректно переданная фамилия россиянки.
Сотрудник полиции на Бали - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
На Бали задержали россиянку
15 февраля, 05:23
Заседание прошло в среду в Третьем суде Антальи по тяжким уголовным делам, оно длилось порядка часа. Екатерину доставили на заседание из тюрьмы.
"Прокурор потребовал уголовного наказания для Екатерины, следующее заседание по ее делу состоится 24 февраля. Ее мать Елена оправдана", - сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат.
Среди обвинений, зачитанных прокурором, - попытка убийства близкого родственника, не способного на самооборону. Екатерина вытирала слезы почти все время, пока шло заседание суда. Когда прокурор зачитал решение о продлении ареста, Екатерина заявила, что не приемлет этого и лишь "хочет забрать свою дочь". На заседании присутствовал представитель генконсульства РФ.
Согласно документам суда, одна нога новорожденной, оставленной в аэропорту Антальи, застряла в сливе унитаза, состояние здоровья ребенка было среднее.
Катер, с борта которого россиянин бросил 13-летнего сына во время экскурсии в Таиланде - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Таиланде арестовали россиянина по обвинению в убийстве сына
24 января, 11:28
Генеральное консульство РФ в Анталье работает над возвращением в РФ девочки, оставленной матерью в аэропорту курорта, сообщил ранее в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик. Девочка пока остается в Турции, поскольку необходимые процедуры не завершены. Дипломаты держат на приоритетном контроле данную ситуацию и посещают в местном приюте новорожденную, передавали для неё и её задержанной матери необходимые вещи, отмечал Ветрик.
Линия защиты Бурнашкиной выстроена на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком сроке наказания идет речь, в то же время на решение суда может повлиять ряд факторов, способных смягчить наказание. Полат сообщала, что Бурнашкина, уже находясь в заключении, придумала для дочки имя Николь.
Гражданин России Виктор Соловьев - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве россиянина
9 января, 17:52
 
Анталья (провинция)РоссияТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала