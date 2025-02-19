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В Турции заявили, что Европа исключена из "новой Ялтинской конференции" - РИА Новости, 19.02.2025
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05:39 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/turtsiya-2000198475.html
В Турции заявили, что Европа исключена из "новой Ялтинской конференции"
В Турции заявили, что Европа исключена из "новой Ялтинской конференции" - РИА Новости, 19.02.2025
В Турции заявили, что Европа исключена из "новой Ялтинской конференции"
Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде показали, что архитектура безопасности Европы будет определяться без участия самой Европы, она исключена из "новой... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T05:39:00+03:00
2025-02-19T05:39:00+03:00
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АНКАРА, 19 фев - РИА Новости. Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде показали, что архитектура безопасности Европы будет определяться без участия самой Европы, она исключена из "новой Ялтинской конференции", заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, ведущий эксперт сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии. "Важнейшим результатом переговоров в Эр-Рияде стало полное исключение Европы из процесса "новой Ялтинской конференции". Похоже, что архитектура безопасности Европы будет определяться без участия в этом процессе стран Старого континента. Поскольку баланс политической силы на Ближнем Востоке смещается в пользу (кроме Израиля) Саудовской Аравии, политический контроль над Старым континентом переходит к Российской Федерации", - сказал аналитик. По его словам, переговорный процесс делегаций РФ и США, конечно же, не ограничивается Украиной. "Центральная Азия и Кавказ станут темами обсуждения на будущих встречах. Политические и финансовые выгоды, достигнутые путем угроз и конфликтов, теперь будут решаться в ходе дипломатических переговоров между двумя основными центрами власти", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000190642.html
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в мире, европа, россия, сша, сергей лавров, юрий ушаков, дональд трамп
В мире, Европа, Россия, США, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Дональд Трамп
В Турции заявили, что Европа исключена из "новой Ялтинской конференции"

Политолог Озер: переговоры в Эр-Рияде показали исключение Европы из "новой Ялты"

© Fotolia / badahosФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Fotolia / badahos
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 19 фев - РИА Новости. Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде показали, что архитектура безопасности Европы будет определяться без участия самой Европы, она исключена из "новой Ялтинской конференции", заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, ведущий эксперт сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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"Важнейшим результатом переговоров в Эр-Рияде стало полное исключение Европы из процесса "новой Ялтинской конференции". Похоже, что архитектура безопасности Европы будет определяться без участия в этом процессе стран Старого континента. Поскольку баланс политической силы на Ближнем Востоке смещается в пользу (кроме Израиля) Саудовской Аравии, политический контроль над Старым континентом переходит к Российской Федерации", - сказал аналитик.
По его словам, переговорный процесс делегаций РФ и США, конечно же, не ограничивается Украиной.
"Центральная Азия и Кавказ станут темами обсуждения на будущих встречах. Политические и финансовые выгоды, достигнутые путем угроз и конфликтов, теперь будут решаться в ходе дипломатических переговоров между двумя основными центрами власти", - уточнил собеседник агентства.
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В миреЕвропаРоссияСШАСергей ЛавровЮрий УшаковДональд Трамп
 
 
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