https://ria.ru/20250219/turtsiya-2000198475.html

В Турции заявили, что Европа исключена из "новой Ялтинской конференции"

В Турции заявили, что Европа исключена из "новой Ялтинской конференции" - РИА Новости, 19.02.2025

В Турции заявили, что Европа исключена из "новой Ялтинской конференции"

Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде показали, что архитектура безопасности Европы будет определяться без участия самой Европы, она исключена из "новой... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T05:39:00+03:00

2025-02-19T05:39:00+03:00

2025-02-19T05:39:00+03:00

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АНКАРА, 19 фев - РИА Новости. Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде показали, что архитектура безопасности Европы будет определяться без участия самой Европы, она исключена из "новой Ялтинской конференции", заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, ведущий эксперт сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии. "Важнейшим результатом переговоров в Эр-Рияде стало полное исключение Европы из процесса "новой Ялтинской конференции". Похоже, что архитектура безопасности Европы будет определяться без участия в этом процессе стран Старого континента. Поскольку баланс политической силы на Ближнем Востоке смещается в пользу (кроме Израиля) Саудовской Аравии, политический контроль над Старым континентом переходит к Российской Федерации", - сказал аналитик. По его словам, переговорный процесс делегаций РФ и США, конечно же, не ограничивается Украиной. "Центральная Азия и Кавказ станут темами обсуждения на будущих встречах. Политические и финансовые выгоды, достигнутые путем угроз и конфликтов, теперь будут решаться в ходе дипломатических переговоров между двумя основными центрами власти", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000190642.html

https://ria.ru/20250219/nato-2000198319.html

европа

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в мире, европа, россия, сша, сергей лавров, юрий ушаков, дональд трамп