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Медиакомпания Трампа обвинила бразильского судью в цензуре - РИА Новости, 19.02.2025
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16:01 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/tsenzura-2000323846.html
Медиакомпания Трампа обвинила бразильского судью в цензуре
Медиакомпания Трампа обвинила бразильского судью в цензуре - РИА Новости, 19.02.2025
Медиакомпания Трампа обвинила бразильского судью в цензуре
Медиакомпания президента США Дональда Трампа Trump Media&Technology Group подала в суд на судью Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, обвинив его в... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:01:00+03:00
2025-02-19T16:01:00+03:00
в мире
бразилия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Медиакомпания президента США Дональда Трампа Trump Media&amp;Technology Group подала в суд на судью Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, обвинив его в цензуре по отношению к сторонникам правых взглядов, сообщает издание New York Times. "Trump Media &amp; Technology Group, мажоритарным владельцем которой является Трамп и которая управляет его сайтом Truth Social, подала в суд на бразильского судью Алешандри ди Мораиса в федеральном суде США в Тампе в среду утром", - пишет издание. Отмечаемся, что медиакомпания обвинила судью ди Мораиса в цензурировании политического дискурса в США и ​​нарушении законодательства из-за запроса к видеоплатформе Rumble удалить аккаунты некоторых бразильских экспертов правых взглядов. По мнению издания, иск мог быть попыткой оказать давление на судью, поскольку его подали через несколько часов после того, как было получено обвинительное заключение в отношении бывшего президента Бразилии. Ранее генпрокуратура Бразилии обвинила экс-президента Жаира Болсонару в попытке государственного переворота в 2022 году и ряде других преступлений. Еще в 2024 году американский предприниматель Илон Маск предлагал ди Мораису уйти в отставку из-за якобы последовательного нарушения им бразильской конституции, пообещав опубликовать его запросы об удалении материалов из социальной сети. Суд в Бразилии постановил начать расследование в отношении Маска после обвинений в адрес судьи.
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в мире, бразилия, сша, дональд трамп, жаир болсонару, илон маск
В мире, Бразилия, США, Дональд Трамп, Жаир Болсонару, Илон Маск
Медиакомпания Трампа обвинила бразильского судью в цензуре

NYT: Trump Media Technology Group обвинила бразильского судью в цензуре

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Медиакомпания президента США Дональда Трампа Trump Media&Technology Group подала в суд на судью Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, обвинив его в цензуре по отношению к сторонникам правых взглядов, сообщает издание New York Times.
«
"Trump Media & Technology Group, мажоритарным владельцем которой является Трамп и которая управляет его сайтом Truth Social, подала в суд на бразильского судью Алешандри ди Мораиса в федеральном суде США в Тампе в среду утром", - пишет издание.
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Отмечаемся, что медиакомпания обвинила судью ди Мораиса в цензурировании политического дискурса в США и ​​нарушении законодательства из-за запроса к видеоплатформе Rumble удалить аккаунты некоторых бразильских экспертов правых взглядов.
По мнению издания, иск мог быть попыткой оказать давление на судью, поскольку его подали через несколько часов после того, как было получено обвинительное заключение в отношении бывшего президента Бразилии.
Ранее генпрокуратура Бразилии обвинила экс-президента Жаира Болсонару в попытке государственного переворота в 2022 году и ряде других преступлений.
Еще в 2024 году американский предприниматель Илон Маск предлагал ди Мораису уйти в отставку из-за якобы последовательного нарушения им бразильской конституции, пообещав опубликовать его запросы об удалении материалов из социальной сети. Суд в Бразилии постановил начать расследование в отношении Маска после обвинений в адрес судьи.
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