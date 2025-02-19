https://ria.ru/20250219/tsakhal-2000365112.html

В Израиле пятерых резервистов обвинили в жестоком обращении с заключенным

В Израиле пятерых резервистов обвинили в жестоком обращении с заключенным - РИА Новости, 19.02.2025

В Израиле пятерых резервистов обвинили в жестоком обращении с заключенным

Пятерых резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвиняют в жестоком обращении с палестинским заключенным на военной базе "Сде-Тейман", пострадавший получил... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:47:00+03:00

2025-02-19T17:47:00+03:00

2025-02-19T17:47:00+03:00

в мире

израиль

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102521/84/1025218468_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_694cd0c00b713d56b5030bb2bdb4e1e9.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пятерых резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвиняют в жестоком обращении с палестинским заключенным на военной базе "Сде-Тейман", пострадавший получил серьезные травмы, сообщила в среду газета Times of Israel. Военная база "Сде Тейман" находится на юге Израиля недалеко от границы с сектором Газа. На базе содержатся палестинцы, которые подозреваются в террористической деятельности и работе на ХАМАС. "В среду военные прокуроры предъявили обвинение пятерым солдатам запаса в жестоком обращении с палестинским заключенным на военной базе "Сде-Тейман" летом прошлого года", - говорится в сообщении. Газета пишет, что пятеро солдат ЦАХАЛ обвиняются в жестоком обращении с заключенным, доставленным на базу 29 июля прошлого года. Обвиняемые напали и избили палестинца, в результате чего он получил серьезные травмы, включая переломы ребер и внутренний разрыв прямой кишки. В начале февраля этого года был вынесен первый обвинительный приговор по делу о жестоком обращении с заключенными военной базы. Военный суд Израиля приговорил одного из охранников "Сде-Тейман" к семи месяцам лишения свободы за пытки и насилие над заключенными. В июле прошлого года восемь военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были задержаны по подозрению в пытках над заключенными бойцами палестинского движения ХАМАС, которые находились под стражей на базе "Сде-Тейман" на юге страны. Десятки демонстрантов, несогласных с эти решением, попыталась прорваться на территорию лагеря в знак протеста. Высокопоставленные чиновники Израиля решительно осудили действия толпы и призвали прекратить беспорядки. В июле 2024 года газета New York Times опубликовала расследование, согласно которому заключенные "Сде-Тейман" регулярно подвергались пыткам и избиениям. Со своей стороны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сообщения о "систематическом насилии" в лагере носят ложный характер и могли появиться под давлением со стороны ХАМАС.

https://ria.ru/20250211/zalozhnik-1998561827.html

https://ria.ru/20241010/pytki-1977422538.html

https://ria.ru/20241214/khamas-1989246502.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году