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Трамп обвинил Зеленского в том, что тот хочет продолжать конфликт - РИА Новости, 19.02.2025
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18:58 19.02.2025 (обновлено: 19:37 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/tramp-2000382726.html
Трамп обвинил Зеленского в том, что тот хочет продолжать конфликт
Трамп обвинил Зеленского в том, что тот хочет продолжать конфликт - РИА Новости, 19.02.2025
Трамп обвинил Зеленского в том, что тот хочет продолжать конфликт
Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что тот хочет продолжать конфликт с РФ ради финансовой выгоды. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:58:00+03:00
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россия
в мире
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владимир зеленский
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что тот хочет продолжать конфликт с РФ ради финансовой выгоды."Зеленский, вероятно, хочет сохранить "кормушку", – написал президент США в соцсети Truth Social.
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россия, в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Россия, В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Трамп обвинил Зеленского в том, что тот хочет продолжать конфликт

Трамп: Зеленский хочет продолжать конфликт ради финансовой выгоды

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что тот хочет продолжать конфликт с РФ ради финансовой выгоды.
"Зеленский, вероятно, хочет сохранить "кормушку", – написал президент США в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Трамп назвал Зеленского диктатором
Вчера, 19:02
 
РоссияВ миреСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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