https://ria.ru/20250219/tramp-2000382537.html

Зеленский втянул США в войну, заявил Трамп

Зеленский втянул США в войну, заявил Трамп - РИА Новости, 19.02.2025

Зеленский втянул США в войну, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, что Украина не могла выиграть конфликт с Россией, однако втянула в него США. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:57:00+03:00

2025-02-19T18:57:00+03:00

2025-02-19T19:36:00+03:00

сша

в мире

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000241099_0:46:3068:1772_1920x0_80_0_0_2e99bece465dff677e94cc439a6673e8.jpg

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, что Украина не могла выиграть конфликт с Россией, однако втянула в него США."Комик средней руки Владимир Зеленский убедил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя выиграть и которой вообще не должно было быть", — написал он.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000384413.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп