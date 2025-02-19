https://ria.ru/20250219/tramp-2000382537.html
Зеленский втянул США в войну, заявил Трамп
Зеленский втянул США в войну, заявил Трамп - РИА Новости, 19.02.2025
Зеленский втянул США в войну, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, что Украина не могла выиграть конфликт с Россией, однако втянула в него США. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:57:00+03:00
2025-02-19T18:57:00+03:00
2025-02-19T19:36:00+03:00
сша
в мире
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000241099_0:46:3068:1772_1920x0_80_0_0_2e99bece465dff677e94cc439a6673e8.jpg
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, что Украина не могла выиграть конфликт с Россией, однако втянула в него США."Комик средней руки Владимир Зеленский убедил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя выиграть и которой вообще не должно было быть", — написал он.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000384413.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000241099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_3780913905cce05e2838c3e6535cfbf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп
США, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский втянул США в войну, заявил Трамп
Трамп заявил, что Зеленский втянул США в войну, которую нельзя было выиграть