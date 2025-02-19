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Зеленский втянул США в войну, заявил Трамп - РИА Новости, 19.02.2025
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18:57 19.02.2025 (обновлено: 19:36 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/tramp-2000382537.html
Зеленский втянул США в войну, заявил Трамп
Зеленский втянул США в войну, заявил Трамп - РИА Новости, 19.02.2025
Зеленский втянул США в войну, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, что Украина не могла выиграть конфликт с Россией, однако втянула в него США. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:57:00+03:00
2025-02-19T19:36:00+03:00
сша
в мире
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, что Украина не могла выиграть конфликт с Россией, однако втянула в него США."Комик средней руки Владимир Зеленский убедил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя выиграть и которой вообще не должно было быть", — написал он.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000384413.html
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сша, в мире, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп
США, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский втянул США в войну, заявил Трамп

Трамп заявил, что Зеленский втянул США в войну, которую нельзя было выиграть

© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, что Украина не могла выиграть конфликт с Россией, однако втянула в него США.
"Комик средней руки Владимир Зеленский убедил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя выиграть и которой вообще не должно было быть", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Зеленский отказывается от выборов из-за низкого рейтинга, заявил Трамп
Вчера, 19:04
 
СШАВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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