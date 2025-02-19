https://ria.ru/20250219/tramp-2000184915.html
Трамп заявил, что Россия не хочет уничтожать украинские города
Трамп заявил, что Россия не хочет уничтожать украинские города - РИА Новости, 19.02.2025
Трамп заявил, что Россия не хочет уничтожать украинские города
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия в состоянии "очень быстро" уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но не хочет... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T00:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия в состоянии "очень быстро" уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но не хочет этого делать. "Если бы они (Россия. — Прим. ред.) хотели сделать это на сто процентов, то, вероятно, это произошло бы очень быстро", — сообщил он журналистам на пресс-конференции, комментируя разрушения, понесенные Украиной. При этом глава Белого дома отметил, что Россия могла бы превратить Киев в "масштабное место разрушения", но также не хочет этого делать.
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в мире, россия, киев, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Киев, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Россия не хочет уничтожать украинские города
Трамп: Россия может очень быстро уничтожить украинские города, но не хочет