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Трамп заявил, что Россия не хочет уничтожать украинские города - РИА Новости, 19.02.2025
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00:57 19.02.2025 (обновлено: 11:24 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/tramp-2000184915.html
Трамп заявил, что Россия не хочет уничтожать украинские города
Трамп заявил, что Россия не хочет уничтожать украинские города - РИА Новости, 19.02.2025
Трамп заявил, что Россия не хочет уничтожать украинские города
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия в состоянии "очень быстро" уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но не хочет... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T00:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия в состоянии "очень быстро" уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но не хочет этого делать. "Если бы они (Россия. — Прим. ред.) хотели сделать это на сто процентов, то, вероятно, это произошло бы очень быстро", — сообщил он журналистам на пресс-конференции, комментируя разрушения, понесенные Украиной. При этом глава Белого дома отметил, что Россия могла бы превратить Киев в "масштабное место разрушения", но также не хочет этого делать.
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в мире, россия, киев, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Киев, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Россия не хочет уничтожать украинские города

Трамп: Россия может очень быстро уничтожить украинские города, но не хочет

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго. 18 февраля 2025
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго. 18 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго. 18 февраля 2025
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия в состоянии "очень быстро" уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но не хочет этого делать.
"Если бы они (Россия. — Прим. ред.) хотели сделать это на сто процентов, то, вероятно, это произошло бы очень быстро", — сообщил он журналистам на пресс-конференции, комментируя разрушения, понесенные Украиной.
При этом глава Белого дома отметил, что Россия могла бы превратить Киев в "масштабное место разрушения", но также не хочет этого делать.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Трамп заявил, что разочарован позицией Украины
00:47
 
В миреРоссияКиевСШАДональд Трамп
 
 
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