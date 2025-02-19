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ВСУ потеряли до 80 человек в зоне действий "Днепра"

ВСУ потеряли до 80 человек в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 19.02.2025

ВСУ потеряли до 80 человек в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, потери которых составили до 80 военных, сообщило Минобороны... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:15:00+03:00

2025-02-19T12:15:00+03:00

2025-02-19T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, потери которых составили до 80 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степоногорск, Каменское Запорожской области, Токаревка, Никольское и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, запорожская область, херсонская область , безопасность