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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 19.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 19.02.2025 (обновлено: 12:22 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/svo-2000256692.html
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 19.02.2025
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Украинские войска за сутки потеряли до 160 военнослужащих, танк и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности российской группировки войск "Восток",... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:12:00+03:00
2025-02-19T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 160 военнослужащих, танк и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности российской группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Зеленое Поле, Раздольное, Бурлацкое, Разлив Донецкой Народной Республики, Зализничное и Гуляйполе Запорожской области.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Безопасность
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 160 военнослужащих, танк и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности российской группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Зеленое Поле, Раздольное, Бурлацкое, Разлив Донецкой Народной Республики, Зализничное и Гуляйполе Запорожской области.
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22 июня 2022, 17:18
 
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