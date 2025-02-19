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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 19.02.2025

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Украинские войска за сутки потеряли до 160 военнослужащих, танк и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности российской группировки войск "Восток",... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:12:00+03:00

2025-02-19T12:12:00+03:00

2025-02-19T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 160 военнослужащих, танк и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности российской группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Зеленое Поле, Раздольное, Бурлацкое, Разлив Донецкой Народной Республики, Зализничное и Гуляйполе Запорожской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, безопасность