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Жители Алтайского края отправили бойцам СВО подарки к 23 февраля - РИА Новости, 19.02.2025
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Надежные люди
 
10:18 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/svo-2000224989.html
Жители Алтайского края отправили бойцам СВО подарки к 23 февраля
Жители Алтайского края отправили бойцам СВО подарки к 23 февраля - РИА Новости, 19.02.2025
Жители Алтайского края отправили бойцам СВО подарки к 23 февраля
Жители Алтайского края отправили подарки бойцам СВО на День защитника Отечества, сообщили в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:18:00+03:00
2025-02-19T10:18:00+03:00
надежные люди
алтайский край
сво
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БАРНАУЛ, 19 фев – РИА Новости. Жители Алтайского края отправили подарки бойцам СВО на День защитника Отечества, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Народный фронт" направил солдатам и подарки ко Дню защитника Отечества: чайные наборы, ноутбуки, принтеры, тепловые пушки, нагреватели и многое другое", - говорится в сообщении. Отмечается, что подарки поступили благодаря сбору "Всё для Победы", который проводит Народный фронт. Груз доставят на передовую в ближайшее время.
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алтайский край, сво
Надежные люди, Алтайский край, СВО
Жители Алтайского края отправили бойцам СВО подарки к 23 февраля

Жители Алтайского края отправили бойцам СВО подарки на День защитника Отечества

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Барнаул в Алтайском крае
Вид на город Барнаул в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на город Барнаул в Алтайском крае. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 19 фев – РИА Новости. Жители Алтайского края отправили подарки бойцам СВО на День защитника Отечества, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
"Народный фронт" направил солдатам и подарки ко Дню защитника Отечества: чайные наборы, ноутбуки, принтеры, тепловые пушки, нагреватели и многое другое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подарки поступили благодаря сбору "Всё для Победы", который проводит Народный фронт. Груз доставят на передовую в ближайшее время.
Владимир - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Во Владимирской области пройдет реабилитация для подростков из зоны СВО
05:28
 
Надежные людиАлтайский крайСВО
 
 
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