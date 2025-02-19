https://ria.ru/20250219/svo-2000224989.html

Жители Алтайского края отправили бойцам СВО подарки к 23 февраля

Жители Алтайского края отправили бойцам СВО подарки к 23 февраля - РИА Новости, 19.02.2025

Жители Алтайского края отправили бойцам СВО подарки к 23 февраля

Жители Алтайского края отправили подарки бойцам СВО на День защитника Отечества, сообщили в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 19.02.2025

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БАРНАУЛ, 19 фев – РИА Новости. Жители Алтайского края отправили подарки бойцам СВО на День защитника Отечества, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Народный фронт" направил солдатам и подарки ко Дню защитника Отечества: чайные наборы, ноутбуки, принтеры, тепловые пушки, нагреватели и многое другое", - говорится в сообщении. Отмечается, что подарки поступили благодаря сбору "Всё для Победы", который проводит Народный фронт. Груз доставят на передовую в ближайшее время.

https://ria.ru/20250219/reabilitatsiya-2000198003.html

алтайский край

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алтайский край, сво