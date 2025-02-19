https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000258738.html
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 19.02.2025
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 290 военнослужащих и три танка, сообщило... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:19:00+03:00
2025-02-19T12:19:00+03:00
2025-02-19T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 290 военнослужащих и три танка, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям восьми механизированных, двух егерских, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дылеевка, Катериновка, Алексеевка, Зверево, Котлино, Удачное, Белая Гора, Красноармейск, Иванополье, Надеждинка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 290 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
МО РФ: ВСУ потеряли до 290 боевиков и 3 танка в зоне действий "Центра" за сутки