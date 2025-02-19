ВС России нанесли поражение инфраструктуре ВПК Украины
МО: ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и объектам ВПК Украины
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские подразделения нанесли поражение военным аэродромам, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов и местам их запуска, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах", - говорится в сообщении.
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