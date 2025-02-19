https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000257663.html

ВС России нанесли поражение инфраструктуре ВПК Украины

ВС России нанесли поражение инфраструктуре ВПК Украины - РИА Новости, 19.02.2025

ВС России нанесли поражение инфраструктуре ВПК Украины

Российские подразделения нанесли поражение военным аэродромам, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:16:00+03:00

2025-02-19T12:16:00+03:00

2025-02-19T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_b38cb423e9be2e451b33d0f228bc4439.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские подразделения нанесли поражение военным аэродромам, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов и местам их запуска, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность