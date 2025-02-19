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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 19.02.2025
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12:13 19.02.2025 (обновлено: 12:21 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000257052.html
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 19.02.2025
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 185 военнослужащих и танк, сообщило... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:13:00+03:00
2025-02-19T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 185 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Крестище, Дроновка, Часов Яр, Северск, Никифоровка, Николайполье и Улаклы Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 185 военнослужащих, танк, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции

МО РФ: ВСУ потеряли в зоне действий бойцов "Юга" до 185 боевиков и танк за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета самоходной артиллерийской установки в зоне специальной военной операции
Военнослужащий расчета самоходной артиллерийской установки в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий расчета самоходной артиллерийской установки в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 185 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Крестище, Дроновка, Часов Яр, Северск, Никифоровка, Николайполье и Улаклы Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 185 военнослужащих, танк, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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