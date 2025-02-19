https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000257052.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 19.02.2025

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 185 военнослужащих и танк, сообщило... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:13:00+03:00

2025-02-19T12:13:00+03:00

2025-02-19T12:21:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 185 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Крестище, Дроновка, Часов Яр, Северск, Никифоровка, Николайполье и Улаклы Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 185 военнослужащих, танк, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)