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ПВО группировки "Центр" сбила ракеты HIMARS на красноармейском направлении
ПВО группировки "Центр" сбила ракеты HIMARS на красноармейском направлении - РИА Новости, 19.02.2025
ПВО группировки "Центр" сбила ракеты HIMARS на красноармейском направлении
ПВО российской группировки "Центр" сбила ракеты РСЗО HIMARS на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T05:07:00+03:00
2025-02-19T05:07:00+03:00
2025-02-19T05:07:00+03:00
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ЛУГАНСК, 19 фев – РИА Новости. ПВО российской группировки "Центр" сбила ракеты РСЗО HIMARS на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2" группировки войск "Центр" обеспечил надежное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения ВСУ, сбив реактивные снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении СВО", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве заявили, что расчет радиолокационной станции подсвета целей и наведения ракет ЗРК "Бук-М2" обнаружил воздушную аэродинамическую цель, двигавшуюся по направлению к позициям российских войск. "После оперативного принятия решения на уничтожение цели расчет ЗРК "Бук-М2" выполнили пуск зенитной управляемой ракеты, поразив реактивные снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. После уничтожения вражеских снарядов расчет оперативно скрыл боевую машину в укрытие", - сообщили в Минобороны РФ.
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россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины
ПВО группировки "Центр" сбила ракеты HIMARS на красноармейском направлении
Минобороны: расчет "Бук-М2" сбил ракеты HIMARS на красноармейском направлении