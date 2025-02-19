https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000196957.html

Танкисты нанесли удар по позициям ВСУ на Ореховском направлении

Танкисты нанесли удар по позициям ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 19.02.2025

Танкисты нанесли удар по позициям ВСУ на Ореховском направлении

Экипаж танка Т-72Б3 Новороссийских десантников уничтожил блиндаж с пехотой ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T05:05:00+03:00

2025-02-19T05:05:00+03:00

2025-02-19T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-72б3

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 Новороссийских десантников уничтожил блиндаж с пехотой ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипажи отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр", действующие в интересах штурмовых подразделений ВДВ на Ореховском направлении в Запорожской области, работают вблизи линии боевого соприкосновения и оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям, нанося мощные огневые удары по противнику", - говорится в сообщении ведомства. В министерстве отметили, что танкисты практикуют стрельбу как с закрытых огневых позиций по полученным координатам, так и прямой наводкой. "Экипаж танка Т-72Б3 выехал на закрытую огневую позицию и открыл огонь по противнику. Средства объективного контроля зафиксировали, как с расстояния около пяти километров был поражен укрепленный блиндаж националистов, в котором укрывалось до отделения пехоты ВСУ. После первого выстрела блиндаж разрушился. Под его развалинами остался весь укрывавшийся в нем личный состав ВСУ",- говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000196829.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72б3