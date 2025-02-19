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Танкисты нанесли удар по позициям ВСУ на Ореховском направлении
Танкисты нанесли удар по позициям ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 19.02.2025
Танкисты нанесли удар по позициям ВСУ на Ореховском направлении
Экипаж танка Т-72Б3 Новороссийских десантников уничтожил блиндаж с пехотой ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T05:05:00+03:00
2025-02-19T05:05:00+03:00
2025-02-19T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-72б3
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 Новороссийских десантников уничтожил блиндаж с пехотой ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипажи отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр", действующие в интересах штурмовых подразделений ВДВ на Ореховском направлении в Запорожской области, работают вблизи линии боевого соприкосновения и оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям, нанося мощные огневые удары по противнику", - говорится в сообщении ведомства. В министерстве отметили, что танкисты практикуют стрельбу как с закрытых огневых позиций по полученным координатам, так и прямой наводкой. "Экипаж танка Т-72Б3 выехал на закрытую огневую позицию и открыл огонь по противнику. Средства объективного контроля зафиксировали, как с расстояния около пяти километров был поражен укрепленный блиндаж националистов, в котором укрывалось до отделения пехоты ВСУ. После первого выстрела блиндаж разрушился. Под его развалинами остался весь укрывавшийся в нем личный состав ВСУ",- говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000196829.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72б3
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-72Б3
Танкисты нанесли удар по позициям ВСУ на Ореховском направлении
Минобороны: Экипаж Т-72Б3 нанес удар по позициям ВСУ на Ореховском направлении