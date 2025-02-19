https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000196829.html

Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.02.2025

Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T05:03:00+03:00

2025-02-19T05:03:00+03:00

2025-02-19T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000195943.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34