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Бойцы ВС России спасли беженцев из Богоявленки от удара дронов ВСУ
Бойцы ВС России спасли беженцев из Богоявленки от удара дронов ВСУ - РИА Новости, 19.02.2025
Бойцы ВС России спасли беженцев из Богоявленки от удара дронов ВСУ
Двое российских военных спасли беженцев Богоявленки (Доброволье) от атаки украинских БПЛА во время эвакуации, об этом рассказал один из беженцев Олег Гиманов. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T04:49:00+03:00
2025-02-19T04:49:00+03:00
2025-02-19T04:49:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Двое российских военных спасли беженцев Богоявленки (Доброволье) от атаки украинских БПЛА во время эвакуации, об этом рассказал один из беженцев Олег Гиманов. "Приехали не только меня забрать, а еще две пожилые женщины <…> Когда мы заглохли возле Угледара на машине, она влетели в лужу, и дроны начали нас атаковать. Ребята эти, они ж по бортам сидели, два пацана. Они спрыгнули и отстреливались с автомата. Ребята - герои, просто герои. Они спасали нас, жизни не щадя", - поделился Гиманов. По его словам, операторам дронов определенно было видно, что они атакуют эвакуируемых гражданских. "Я ехал с ними, с этими пожилыми женщинами в машине, в переделанной девятке под пикап <…> Я был просто в курточке. Бабка сидела рядом, еще женщина, она тоже в курточке. Видно, что это вывозят просто мирных", - добавил он. Минобороны РФ сообщило об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск "Восток" населенного пункта Доброволье (Богоявленка) в конце октября прошлого года.
https://ria.ru/20250218/ukraintsy-2000174479.html
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россия, угледар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар
Бойцы ВС России спасли беженцев из Богоявленки от удара дронов ВСУ
Двое бойцов ВС России спасли беженцев из Богоявленки от удара дронов ВСУ