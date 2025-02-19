https://ria.ru/20250219/sotrudnichestvo-2000310903.html

Эксперт оценил перспективы сотрудничества США и России в Арктике

Эксперт оценил перспективы сотрудничества США и России в Арктике - РИА Новости, 19.02.2025

Эксперт оценил перспективы сотрудничества США и России в Арктике

Приоритетом для американской стороны в области энергетического сотрудничества с Россией в Арктике может стать возвращение в совместный проект в Карском море,... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:34:00+03:00

2025-02-19T15:34:00+03:00

2025-02-19T15:34:00+03:00

экономика

россия

карское море

арктика

кирилл дмитриев

роснефть

exxon mobil

мгимо

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Приоритетом для американской стороны в области энергетического сотрудничества с Россией в Арктике может стать возвращение в совместный проект в Карском море, такое мнение высказал РИА Новости младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Никита Липунов. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью Politico после переговоров России и США в Эр-Рияде заявил, что стороны обсуждали возможные совместные проекты в Арктике. "Сотрудничество между российской компанией "Роснефть" и американской ExxonMobil по освоению месторождений в Карском море продолжалось с 2011 по 2018 годы. В 2018 году американцы вышли из проекта из-за введенных против России санкций. Первым и приоритетным направлением для американской стороны в области энергетики может стать возвращение в совместный проект с "Роснефтью" в Карском море", - сказал Липунов. Американская нефтегазовая ExxonMobil в марте 2018 года объявила, что выходит из совместных разведочных проектов с "Роснефтью" из-за санкций США и ЕС против России. Компания в рамках СП работала или планировала работать на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и в Черном море. В августе того же года "Роснефть" сообщала, что завершила приобретение долей в совместных проектах с Exxon после выхода последней из проектов в России в связи с санкциями. В Карском море Exxon и "Роснефть" еще в 2014 году открыли газонефтяное месторождение "Победа" (лицензионный участок Восточно-Приновоземельский-1) с суммарными извлекаемыми запасами нефти 130 миллионов тонн и газа 499,2 миллиарда кубометров.

https://ria.ru/20250219/rfpi-2000206854.html

россия

карское море

арктика

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экономика, россия, карское море, арктика, кирилл дмитриев, роснефть, exxon mobil, мгимо, в мире