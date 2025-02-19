https://ria.ru/20250219/smi-2000266401.html

Politico раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

Politico раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 19.02.2025

Politico раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

Новый пакет санкций ЕС против РФ не включает в себя полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает издание Politico со ссылкой... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:41:00+03:00

2025-02-19T12:41:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости Новый пакет санкций ЕС против РФ не включает в себя полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включает запрет импорта первичного алюминия. Газета Financial Times сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России затрагивает 13 банков, включает постепенный запрет на импорт определенной продукции из российского алюминия. "Примечательно, что в новом пакете (санкций - ред.) нет полного запрета на российский сжиженный природный газ (СПГ)", - пишет издание со ссылкой на двух европейских дипломатов.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html

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цены на нефть, россия, евросоюз