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Politico раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Politico раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 19.02.2025
Politico раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Новый пакет санкций ЕС против РФ не включает в себя полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает издание Politico со ссылкой... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:41:00+03:00
2025-02-19T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости Новый пакет санкций ЕС против РФ не включает в себя полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включает запрет импорта первичного алюминия. Газета Financial Times сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России затрагивает 13 банков, включает постепенный запрет на импорт определенной продукции из российского алюминия. "Примечательно, что в новом пакете (санкций - ред.) нет полного запрета на российский сжиженный природный газ (СПГ)", - пишет издание со ссылкой на двух европейских дипломатов.
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цены на нефть, россия, евросоюз
Цены на нефть, Россия, Евросоюз
Politico раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Politico: новый пакет санкций ЕС против России не включает запрет на импорт СПГ
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости Новый пакет санкций ЕС против РФ не включает в себя полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включает запрет импорта первичного алюминия. Газета Financial Times сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России затрагивает 13 банков, включает постепенный запрет на импорт определенной продукции из российского алюминия.
"Примечательно, что в новом пакете (санкций - ред.) нет полного запрета на российский сжиженный природный газ (СПГ)", - пишет издание со ссылкой на двух европейских дипломатов.