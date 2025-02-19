https://ria.ru/20250219/skver-2000317839.html

Благоустроенный сквер имени Горшкова откроется в Коломне

Благоустроенный сквер имени Горшкова откроется в Коломне - РИА Новости, 19.02.2025

Благоустроенный сквер имени Горшкова откроется в Коломне

Сквер имени советского военно-морского деятеля, дважды Героя Советского Союза Сергея Горшкова откроется после работ по благоустройству в Коломне, сообщает... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:59:00+03:00

2025-02-19T15:59:00+03:00

2025-02-19T15:59:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сквер имени советского военно-морского деятеля, дважды Героя Советского Союза Сергея Горшкова откроется после работ по благоустройству в Коломне, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. В ведомстве рассказали, что сквер был создан в 1977 году в преддверии празднования 800-летия Коломны. В 1984 году на территории официально открыли бюст Горшкова. В 2020 году скверу присвоили имя адмирала по инициативе Общественного народного фронта. "Благоустройство сквера имени Сергея Горшкова – это важный шаг к созданию удобного и красивого общественного пространства для жителей и гостей Коломны. Мы хотим не только сохранить память об адмирале, но и сделать этот сквер местом, где каждый сможет комфортно провести время на свежем воздухе. Мы учли пожелания местных жителей, создав зоны для чтения, прогулок и активного отдыха", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. В рамках благоустройства общественного пространства планируется создать фотозону с элементами коломенских окон и использовать резные орнаменты в современных архитектурных формах. Также на территории пройдут работы по озеленению: будут высажены деревья, кустарники и цветники. В сквере обустроят дорожки, пешеходные тротуары и велодорожки, а еще установят детские игровые площадки и зоны отдыха. Для повышения безопасности и комфорта посетителей сквера будет организована современная система освещения и видеонаблюдения.

https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000162421.html

https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000150869.html

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Артем Смирнов

коломна, московская область (подмосковье), михаил хайкин