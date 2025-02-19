https://ria.ru/20250219/skoraya-2000328730.html

В Твери начали проверку после инцидента с участием сотрудника скорой

В Твери начали проверку после инцидента с участием сотрудника скорой - РИА Новости, 19.02.2025

В Твери начали проверку после инцидента с участием сотрудника скорой

Тверские правоохранители проводят проверку после инцидента с участием работника скорой помощи, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:19:00+03:00

2025-02-19T16:19:00+03:00

2025-02-19T16:26:00+03:00

происшествия

тверь

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РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Тверские правоохранители проводят проверку после инцидента с участием работника скорой помощи, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. "Прокуратурой Московского района города Твери поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту инцидента, произошедшего на улице Левитана города Твери с участием работника скорой помощи", - сообщает прокуратура. На видео, опубликованном ведомством, запечатлен сидящий на лавке мужчина, возле него стоят три человека в спецодежде. Один из них сначала толкает голову мужчины, который после недолгого разговора легко пинает приехавшего сотрудника по ноге, получая в ответ удар рукой по голове. Завязывается драка, в результате которой мужчина довольно скоро оказывается лежащим на асфальте. На странице Тверской станции скорой медицинской помощи в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что по факту случившегося организована служебная проверка. К сотрудникам, допустившим непрофессиональное поведение во время дежурства, будут применены дисциплинарные меры.

https://ria.ru/20250202/noginsk-1996846947.html

тверь

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тверь