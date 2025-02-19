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В Твери начали проверку после инцидента с участием сотрудника скорой
В Твери начали проверку после инцидента с участием сотрудника скорой - РИА Новости, 19.02.2025
В Твери начали проверку после инцидента с участием сотрудника скорой
Тверские правоохранители проводят проверку после инцидента с участием работника скорой помощи, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:19:00+03:00
2025-02-19T16:19:00+03:00
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происшествия
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РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Тверские правоохранители проводят проверку после инцидента с участием работника скорой помощи, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. "Прокуратурой Московского района города Твери поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту инцидента, произошедшего на улице Левитана города Твери с участием работника скорой помощи", - сообщает прокуратура. На видео, опубликованном ведомством, запечатлен сидящий на лавке мужчина, возле него стоят три человека в спецодежде. Один из них сначала толкает голову мужчины, который после недолгого разговора легко пинает приехавшего сотрудника по ноге, получая в ответ удар рукой по голове. Завязывается драка, в результате которой мужчина довольно скоро оказывается лежащим на асфальте. На странице Тверской станции скорой медицинской помощи в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что по факту случившегося организована служебная проверка. К сотрудникам, допустившим непрофессиональное поведение во время дежурства, будут применены дисциплинарные меры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь
В Твери начали проверку после инцидента с участием сотрудника скорой
Прокуратура начала проверку видео драки с участием сотрудника скорой в Твери
РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости.
Тверские правоохранители проводят проверку после инцидента с участием работника скорой помощи, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале
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"Прокуратурой Московского района города Твери
поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту инцидента, произошедшего на улице Левитана города Твери с участием работника скорой помощи", - сообщает прокуратура.
На видео, опубликованном ведомством, запечатлен сидящий на лавке мужчина, возле него стоят три человека в спецодежде. Один из них сначала толкает голову мужчины, который после недолгого разговора легко пинает приехавшего сотрудника по ноге, получая в ответ удар рукой по голове. Завязывается драка, в результате которой мужчина довольно скоро оказывается лежащим на асфальте.
На странице Тверской станции скорой медицинской помощи в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что по факту случившегося организована служебная проверка. К сотрудникам, допустившим непрофессиональное поведение во время дежурства, будут применены дисциплинарные меры.