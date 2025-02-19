https://ria.ru/20250219/skolkovo-2000126265.html

Эксперты Сколково расскажут о новых материалах на Форуме будущих технологий

Эксперты Сколково расскажут о новых материалах на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 19.02.2025

Эксперты Сколково расскажут о новых материалах на Форуме будущих технологий

О возможностях "киборгизации" и создания искусственных органов, развитии новых материалов и технологий расскажут эксперты Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) на... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:00:00+03:00

2025-02-19T09:00:00+03:00

2025-02-19T09:00:00+03:00

вэб.рф (вэб)

сколково

кирилл каем

россия

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148015/27/1480152710_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c31b1a5ad30dcd51fe8166835a7a055c.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. О возможностях "киборгизации" и создания искусственных органов, развитии новых материалов и технологий расскажут эксперты Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) на сессиях Форума будущих технологий, который пройдет в Москве 20–21 февраля, сообщает Фонд.В этом году форум посвящен теме "Новые материалы и химия". Основное внимание будет уделено развитию индустрии новых материалов и их применению в различных отраслях.Представители Фонда "Сколково" примут участие в пяти сессиях деловой программы. Так, заместитель председатель правления по приоритетным направлениям технологического развития Фонда Кирилл Каем расскажет о существующих возможностях "киборгизации", включая создание бионических протезов, экзоскелетов и нейроинтерфейсов для восстановления и расширения функций человека, и о том, в каких продуктах нуждается рынок.Об этических и правовых аспектах регенеративной медицины, использования биоразлагаемых полимеров для создания искусственных каркасов органов расскажет управляющий директор по направлению биологических и медицинских технологий "Сколково" Камила Зарубина.Управляющий директор департамента научно-технологического развития Фонда Александр Фертман примет участие в сессиях, посвященных тому, как наука, бизнес и государство могут вместе развивать новые материалы и технологии для устойчивого экономического роста. В рамках дискуссии эксперты рассмотрят поддержку инноваций, инфраструктуру и перспективы международных коллабораций.В свою очередь, директор по направлению "Химия" департамента развития приоритетных проектов Фонда "Сколково" Олег Калинко представит на сессии "Удобрения нового века" результаты исследования стратегических возможностей и ключевых трендов российского агрохимического рынка в ближайшие годы.

https://ria.ru/20250217/rets-1999892488.html

https://ria.ru/20250206/vebrf-1997814908.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэб.рф (вэб), сколково, кирилл каем, россия, технологии