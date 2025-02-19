https://ria.ru/20250219/skolkovo-2000126265.html
Эксперты Сколково расскажут о новых материалах на Форуме будущих технологий
Эксперты Сколково расскажут о новых материалах на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 19.02.2025
Эксперты Сколково расскажут о новых материалах на Форуме будущих технологий
О возможностях "киборгизации" и создания искусственных органов, развитии новых материалов и технологий расскажут эксперты Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) на... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:00:00+03:00
2025-02-19T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. О возможностях "киборгизации" и создания искусственных органов, развитии новых материалов и технологий расскажут эксперты Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) на сессиях Форума будущих технологий, который пройдет в Москве 20–21 февраля, сообщает Фонд.В этом году форум посвящен теме "Новые материалы и химия". Основное внимание будет уделено развитию индустрии новых материалов и их применению в различных отраслях.Представители Фонда "Сколково" примут участие в пяти сессиях деловой программы. Так, заместитель председатель правления по приоритетным направлениям технологического развития Фонда Кирилл Каем расскажет о существующих возможностях "киборгизации", включая создание бионических протезов, экзоскелетов и нейроинтерфейсов для восстановления и расширения функций человека, и о том, в каких продуктах нуждается рынок.Об этических и правовых аспектах регенеративной медицины, использования биоразлагаемых полимеров для создания искусственных каркасов органов расскажет управляющий директор по направлению биологических и медицинских технологий "Сколково" Камила Зарубина.Управляющий директор департамента научно-технологического развития Фонда Александр Фертман примет участие в сессиях, посвященных тому, как наука, бизнес и государство могут вместе развивать новые материалы и технологии для устойчивого экономического роста. В рамках дискуссии эксперты рассмотрят поддержку инноваций, инфраструктуру и перспективы международных коллабораций.В свою очередь, директор по направлению "Химия" департамента развития приоритетных проектов Фонда "Сколково" Олег Калинко представит на сессии "Удобрения нового века" результаты исследования стратегических возможностей и ключевых трендов российского агрохимического рынка в ближайшие годы.
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ВЭБ.РФ (ВЭБ), Сколково, Кирилл Каем, Россия, Технологии
Эксперты Сколково расскажут о новых материалах на Форуме будущих технологий
Эксперты Фонда Сколково примут участие в Форуме будущих технологий в Москве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. О возможностях "киборгизации" и создания искусственных органов, развитии новых материалов и технологий расскажут эксперты Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) на сессиях Форума будущих технологий, который пройдет в Москве 20–21 февраля, сообщает Фонд.
В этом году форум посвящен теме "Новые материалы и химия". Основное внимание будет уделено развитию индустрии новых материалов и их применению в различных отраслях.
Представители Фонда "Сколково
" примут участие в пяти сессиях деловой программы. Так, заместитель председатель правления по приоритетным направлениям технологического развития Фонда Кирилл Каем
расскажет о существующих возможностях "киборгизации", включая создание бионических протезов, экзоскелетов и нейроинтерфейсов для восстановления и расширения функций человека, и о том, в каких продуктах нуждается рынок.
Об этических и правовых аспектах регенеративной медицины, использования биоразлагаемых полимеров для создания искусственных каркасов органов расскажет управляющий директор по направлению биологических и медицинских технологий "Сколково" Камила Зарубина.
Управляющий директор департамента научно-технологического развития Фонда Александр Фертман примет участие в сессиях, посвященных тому, как наука, бизнес и государство могут вместе развивать новые материалы и технологии для устойчивого экономического роста. В рамках дискуссии эксперты рассмотрят поддержку инноваций, инфраструктуру и перспективы международных коллабораций.
В свою очередь, директор по направлению "Химия" департамента развития приоритетных проектов Фонда "Сколково" Олег Калинко представит на сессии "Удобрения нового века" результаты исследования стратегических возможностей и ключевых трендов российского агрохимического рынка в ближайшие годы.