https://ria.ru/20250219/sk-2000336123.html

Во Владимире следствие выясняет обстоятельства исчезновения подростка

Во Владимире следствие выясняет обстоятельства исчезновения подростка - РИА Новости, 19.02.2025

Во Владимире следствие выясняет обстоятельства исчезновения подростка

Следователи выясняют, кто убедил 15-летнего подростка уехать из Владимира в Нижний Новгород и требовал с родителей выкуп за его возвращение, сообщило СУСК по... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:40:00+03:00

2025-02-19T16:40:00+03:00

2025-02-19T16:40:00+03:00

происшествия

нижний новгород

россия

владимир

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РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Следователи выясняют, кто убедил 15-летнего подростка уехать из Владимира в Нижний Новгород и требовал с родителей выкуп за его возвращение, сообщило СУСК по Владимирской области. Как сообщает ведомство, искать подростка начали 17 февраля. Он перестал выходить на связь с родителями, а им поступали сообщения о похищении сына и требования заплатить 500 тысяч рублей за его возвращение. "Во взаимодействии с оперативными службами УФСБ и УМВД местонахождение подростка было оперативно установлено на территории Нижнего Новгорода. По предварительной версии, подросток самостоятельно покинул территорию города и региона, действуя по указанию неустановленных лиц, с которыми он общался по телефону", - отмечает СУСК. Как уточнили РИА Новости в СУСК по региону, уголовное дело было возбуждено по статье 126 УК РФ (похищение), по результатам следственных мероприятий будет принято процессуальное решение, в том числе по другим статьям УК РФ. "Следователем во взаимодействии с оперативными службами принимаются меры к проверке версии и установлению лиц, с которыми несовершеннолетний общался по телефону", - сообщили РИА Новости в ведомстве. На сайте ведомства отмечается, что подросток находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает, а следователи изучают его контакты и переписки в мессенджерах.

https://ria.ru/20241224/peterburg-1990985523.html

https://ria.ru/20250217/ekaterinburg-1999828667.html

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происшествия, нижний новгород, россия, владимир