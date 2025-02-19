Во Владимире следствие выясняет обстоятельства исчезновения подростка
Во Владимире следствие выясняет обстоятельства исчезновения 15-летнего подростка
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Следователи выясняют, кто убедил 15-летнего подростка уехать из Владимира в Нижний Новгород и требовал с родителей выкуп за его возвращение, сообщило СУСК по Владимирской области.
Как сообщает ведомство, искать подростка начали 17 февраля. Он перестал выходить на связь с родителями, а им поступали сообщения о похищении сына и требования заплатить 500 тысяч рублей за его возвращение.
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"Во взаимодействии с оперативными службами УФСБ и УМВД местонахождение подростка было оперативно установлено на территории Нижнего Новгорода. По предварительной версии, подросток самостоятельно покинул территорию города и региона, действуя по указанию неустановленных лиц, с которыми он общался по телефону", - отмечает СУСК.
Как уточнили РИА Новости в СУСК по региону, уголовное дело было возбуждено по статье 126 УК РФ (похищение), по результатам следственных мероприятий будет принято процессуальное решение, в том числе по другим статьям УК РФ.
"Следователем во взаимодействии с оперативными службами принимаются меры к проверке версии и установлению лиц, с которыми несовершеннолетний общался по телефону", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
На сайте ведомства отмечается, что подросток находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает, а следователи изучают его контакты и переписки в мессенджерах.
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