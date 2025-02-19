https://ria.ru/20250219/shkola-2000251903.html

Якушев и Моор открыли крупную школу-детсад в Тюменской области

Якушев и Моор открыли крупную школу-детсад в Тюменской области - РИА Новости, 19.02.2025

Якушев и Моор открыли крупную школу-детсад в Тюменской области

Общеобразовательную школу на 1100 мест с блоком дошкольного отделения на 350 мест во вторник открыли в поселке Московском под Тюменью, секретарь генсовета... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:04:00+03:00

2025-02-19T12:04:00+03:00

2025-02-19T12:04:00+03:00

тюменская область

тюменская область

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владимир якушев

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ТЮМЕНЬ, 19 фев – РИА Новости. Общеобразовательную школу на 1100 мест с блоком дошкольного отделения на 350 мест во вторник открыли в поселке Московском под Тюменью, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор после осмотра нового корпуса высоко оценили его оснащенность и возможности по организации образовательного и воспитательного процессов. "Отличная школа! Просто хочется снять галстук и самому вернуться назад в детство и поучиться в такой школе. Здесь есть все и для творческого развития личности, и для спорта, и, конечно, для выстраивания полноценного процесса обучения", - поделился впечатлениями Якушев. Он отметил, что данная школа построена в рамках президентской инициативы по совершенствованию образовательной инфраструктуры, сегодня по всей стране строится огромное количество школ. Тюменская область в этом направлении очень активно двигается и находится в передовиках. "К ним нет никаких претензий, все объекты, которые должны быть построены, построены в срок и с вот таким прекрасным качеством", - резюмировал Якушев. Моор сообщил, что новая школа является одним из самых больших учебных заведений региона — в четырех блоках на площади свыше 28 тысяч квадратных метров разместились школа на 1100 мест и дошкольное отделение на 350 мест с тремя ясельными группами. В учреждении созданы все условия для получения современных знаний, творческого и спортивного развития. На пресс-походе Моор подчеркнул, что к Тюменскому району, где ведется активное строительство многоквартирного жилья и индивидуальных домов, в том числе на предоставленных многодетным семьям участках, у властей отдельное внимание. "Еще две школы строятся, такие же большие - в поселке Винзили и селе Мальково. За последние годы пять школ в Тюменском районе капитально отремонтированы. На перспективу имеем план строительства новых школ в этом районе, исходя из темпов застройки и динамики роста численности детей", - сообщил о планах губернатор. Со слов губернатора, в целом по региону ведется большая программа строительства объектов социальной сферы, в том числе объектов образования. Сейчас в разной степени строительства находятся двенадцать школ и два детсада.

https://ria.ru/20250218/turizm-2000161788.html

https://ria.ru/20250217/tyumen-1999925324.html

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тюменская область, тюменский район, владимир якушев, александр моор, единая россия, тюмень