https://ria.ru/20250219/samozanyatye-2000326280.html

Самозанятые из МО заключили контракты с госкомпаниями на миллиард рублей

Самозанятые из МО заключили контракты с госкомпаниями на миллиард рублей - РИА Новости, 19.02.2025

Самозанятые из МО заключили контракты с госкомпаниями на миллиард рублей

Объем закупок государственных компаний у самозанятых в России значительно увеличился в 2024 году, составив 11,9 миллиарда рублей. Эти цифры на 64% превышают... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:12:00+03:00

2025-02-19T16:12:00+03:00

2025-02-19T16:12:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Объем закупок государственных компаний у самозанятых в России значительно увеличился в 2024 году, составив 11,9 миллиарда рублей. Эти цифры на 64% превышают показатели предыдущего года. При этом самозанятые из Подмосковья заключили контракты на сумму в размере почти одного миллиарда рублей, написал 360.ru.Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что благодаря введению специальной квоты на закупки у малого и среднего бизнеса количество поставщиков-самозанятых у госкомпаний продолжает расти."За счет распространения специальной квоты по закупкам у МСП на самозанятых сохраняется тренд на рост количества таких поставщиков у госкомпаний. Причем мы видим не только увеличение объема закупок в денежном выражении, что частично может быть обусловлено экономической ситуацией. Важно, что растет количество договоров и число поставщиков среди самозанятых", – сообщил он.Московская область заняла лидирующие позиции по объему закупок у самозанятых среди российских регионов."Московская область вошла в число лидеров по объему закупок госкомпаний у самозанятых среди регионов страны. В 2024 году самозанятые из Подмосковья заключили договоров с госкомпаниями на общую сумму 974,8 миллиона рублей. Это на 65% больше, чем за 2023 год", – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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московская область (подмосковье)