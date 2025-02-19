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Рейс из Минвод в Алма-Ату вынужденно сел в Ташкенте из-за погодных условий

Рейс из Минвод в Алма-Ату вынужденно сел в Ташкенте из-за погодных условий - РИА Новости, 19.02.2025

Рейс из Минвод в Алма-Ату вынужденно сел в Ташкенте из-за погодных условий

Рейс авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод в Алма-Ату во вторник утром вынужденно сел в Ташкенте из-за сильного тумана в аэропорту назначения, сообщает... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:24:00+03:00

2025-02-19T08:24:00+03:00

2025-02-19T08:24:00+03:00

туризм

минеральные воды

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ташкент

новости - туризм

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ТАШКЕНТ, 18 фев – РИА Новости. Рейс авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод в Алма-Ату во вторник утром вынужденно сел в Ташкенте из-за сильного тумана в аэропорту назначения, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Алматы два рейса были перенаправлены на запасной аэродром в Ташкент. Рейс AZO6141 авиакомпании Azimuth по маршруту Минеральные воды - Алматы произвел посадку в 08.11 (6.11 мск)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airports. Также рейс GJ8217 авиакомпании Loong Air из китайского Ханчжоу в Алма-Ату произвёл посадку в ташкентском аэропорту 17 февраля в 23.05 (21.05). "В данное время пассажиры и экипаж размещены в гостиницах, предварительно вылет в аэропорт назначения перенесён на 14.00 (12.00) по местному времени", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250216/poznan-1999653732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

минеральные воды, алма-ата, ташкент, новости - туризм