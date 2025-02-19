https://ria.ru/20250219/ryazan-2000351670.html

Первый специализированный центр диспансеризации откроется в Рязани

Первый специализированный центр диспансеризации откроется в Рязани - РИА Новости, 19.02.2025

Первый специализированный центр диспансеризации откроется в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году планируется открытие в регионе первого специализированного центра диспансеризации, который... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:15:00+03:00

2025-02-19T17:15:00+03:00

2025-02-19T17:15:00+03:00

рязанская область

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рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году планируется открытие в регионе первого специализированного центра диспансеризации, который позволит гражданам быстро и удобно проходить профилактические осмотры на современном оборудовании. "В этом году откроем в городской поликлинике №10 Московского района (города Рязани – ред.) первый специализированный центр диспансеризации. В новом центре предусмотрим всё для максимально быстрого и удобного прохождения профилактических осмотров на самом современном оборудовании", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, с начала этого года в регионе прошли диспансеризацию уже более 165 тысяч жителей, что в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. "Особо тщательно работаем с приоритетными группами. Например, приглашаем тех, кто не проверял здоровье более десяти лет. И уже видим результаты", - отметил Павел Малков. Он добавил, что благодаря раннему выявлению заболевания лечение проходит эффективнее. "Снижается смертность, растет продолжительность активной жизни. Люди дольше живут, радуют близких и занимаются любимыми делами. Это одна из целей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного нашим президентом", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250214/shkoly-1999338533.html

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рязань, рязанская область, павел малков