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Случаи возбуждения дел по статьям о захвате власти в России

Случаи возбуждения дел по статьям о захвате власти в России - РИА Новости, 19.02.2025

Случаи возбуждения дел по статьям о захвате власти в России

19 февраля 2025 года стало известно, что Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:53:00+03:00

2025-02-19T10:53:00+03:00

2025-02-19T10:53:00+03:00

справки

россия

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19 февраля 2025 года стало известно, что Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым* в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.По информации ФСБ, "Съезд народных депутатов" позиционируется Пономаревым* перед западными странами как "новое правительство России в изгнании". Им ведется работа по признанию "СНД" странами формата "Рамштайн" (государства, поддерживающие Украину в ходе проведения СВО)".8 ноября 2023 года Южный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы украинского военного Антона Чередника, застрелившего жителя Мариуполя за "неправильное" произношение слова "хлеб" на украинском. Подсудимому было назначено 19 лет исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.Чередник был признан виновным по статье 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны) и части 2 статьи 105 (убийство) УК РФ. По данным следствия, в марте 2016 года Чередник поступил на военную службу в ВСУ. Вечером 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем он остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю, ударив одного стволом автомата по лицу. Осознавая, что перед ним гражданские, Чередник потребовал "правильно" произнести слово "хлеб" на украинском языке - и под предлогом неверного произношения расстрелял одного из мужчин. Второй остался жив и дал показания.19 июня 2014 года в Верховном суде Карачаево-Черкесии огласили приговор в отношении 13 жителей республики, которые обвинялись в организации незаконного вооруженного формирования с целью насильственного свержения власти и незаконном обороте оружия.Уголовное дело в отношении Руслана Чагарова, Артура Узденова, Руслана Кумукова, Исмаила Батчаева, Телегена Магулаева, Арсена Эльканова, Казия Узденова, Руслана Семенова, Артура Исмаилова, Расула Гаппоева, Шамиля Гаджаева, Марата Бытдаева и Артура Батчаева было возбуждено в 2011 году. По версии следствия, подсудимые объединились в две преступные экстремистские религиозно-военизированные группы - так называемые "джамааты". Их целью было ведение "священной войны (джихада) с неверными", насильственный захват власти и изменение конституционного строя РФ на территории Карачаево-Черкесии и всего Северо-Кавказского региона. Фигуранты дела обвинялись в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе предусмотренных статьей 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем), частью 1 статьи 30, статьей 278 УК РФ (приготовление к действиям, направленным на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ), статьей 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Все подсудимые были признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки от 6 лет 10 месяцев до 12 лет.В октябре 2009 года Верховный суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу 12 членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"**. Семь человек: гражданин Таджикистана и шестеро россиян - получили от четырех до восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, четверым другим активистам запрещенной организации суд назначил наказание от трех с половиной до пяти лет лишения свободы условно. Один подсудимый был освобожден от уголовной ответственности, поскольку признан невменяемым, в отношении него применены принудительные меры медицинского характера. Подсудимые обвинялись в организации экстремистского сообщества и участии в нем (статья 282.2 УК РФ), содействии террористической деятельности и вербовке (статья 205.1 УК РФ), попытке насильственного захвата власти (статьи 278 УК РФ и 30 УК РФ). По версии следствия, подсудимые сначала пропагандировали в Татарстане идеи "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами**", позднее собирались выдвинуть свои требования к республиканским властям, а затем планировали захватить власть.2 июля 2007 года стало известно, что ФСБ России предъявила Борису Березовскому заочное обвинение по статье 278 УК РФ ("насильственный захват власти") в связи с публикацией в газете The Guardian. В апреле 2007 года в лондонской The Guardian было опубликовано интервью Березовского, в котором политэмигрант заявил, что готовит в России "дворцовый переворот" и оказывает финансовую помощь представителям правящей элиты, которые не согласны с политикой "режима".В феврале 2006 года Генпрокуратура РФ уже возбуждала против Березовского уголовное дело по этой статье УК. Поводом также стало интервью СМИ. Тогда политэмигрант заявил, что готовит "силовой перехват власти" в России и уже "достаточно давно предпринимает определенные действия в этом направлении". В январе 2007 года расследование этого дела было приостановлено "в связи с розыском обвиняемого". Сообщалось, что уголовные дела по статье 278 будут объединены в одно.В России против Березовского были возбуждены еще несколько уголовных дел. Его дважды заочно судили, и оба раза без адвокатов – бизнесмен запретил своим юристам защищать его в суде. Ему вменялось хищение средств "Аэрофлота", АвтоВАЗа и ЛогоВАЗа. По первому делу ему дали шесть лет заочно, по второму — уже тринадцать реального срока. Последние годы Борис Березовский жил в Лондоне, получив политическое убежище и документы на имя Платона Еленина. В марте 2013 года Березовский был найден мертвым в своем доме в графстве Суррей на юге Англии. Предположительно, он умер от инфаркта.8 декабря 2005 года Тверской суд Москвы приговорил к условному наказанию 31 активиста Национал-большевистской партии (НБП)**, восемь членов партии были осуждены к лишению свободы на срок от 1,5 до 3,5 лет.В декабре 2004 года группа примерно из 40 членов Национал-большевистской партии** ворвалась в приемную здания Администрации президента РФ в Москве и забаррикадировалась в одном из помещений. Через окно они разбрасывали листовки с призывом к отставке главы государства, пока полиции не удалось навести порядок. Первоначально активистам НБП** было предъявлено обвинение в попытке насильственного захвата власти, порче госимущества и вандализме. Позднее прокуратура Москвы переквалифицировала обвинение на статью "массовые беспорядки". В сентябре 2019 года Президиум Верховного суда отказался отменять приговор по делу 39 членов НБП**, осужденных за акцию у администрации президента РФ в 2004 году. 7 апреля 2001 года лидер Национал-большевистской партии** Эдуард Лимонов и учредитель газеты "Лимонка" Сергей Аксенов были задержаны на Алтае. Весной того же года под Уфой и в Саратове ФСБ задержала при покупке автоматов еще четырех активистов Национал-большевистской партии**– Владимира Пентелюка, Нину Силину, Олега Лалетина и Дмитрия Корягина. Следственное управление ФСБ РФ инкриминировало Эдуарду Лимонову и пяти представшим вместе с ним перед судом активистам НБП** "приготовление к терроризму", "покушение на создание незаконных вооруженных формирований", а также "незаконное приобретение, хранение, перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов". Кроме того, ФСБ обвинила Лимонова и Аксенова в публичных призывах к насильственному захвату власти и изменению госстроя. По мнению следствия, Лимонов и Аксенов пытались создать незаконное вооруженное формирование для осуществления проекта "Вторая Россия", который предусматривал совершение ряда акций террористического характера в северных районах Казахстана. Однако в ходе суда обвинения в терроризме и создании вооруженного формирования со всех подсудимых были сняты, также как обвинения в призывах к свержению конституционного строя в России и приготовлении к захвату власти в Казахстане. В апреле 2003 года Саратовский областной суд приговорил Эдуарда Лимонова к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за незаконное приобретение оружия и боеприпасов. Пять активистов возглавляемой Лимоновым организации приговорены к срокам от 2 лет и 3 месяцев лишения свободы до 3,5 лет. 16 августа 2001 года Генпрокурор России Владимир Устинов во время поездки по Северному Кавказу сообщил, что Управлением Генпрокуратуры на СК была обезврежена преступная группировка, целью которой было создание в этом регионе мусульманского государства ваххабитского толка. Выйти на преступную группу удалось в ходе расследования терактов на Кавказских Минеральных водах. В частности, прокуратурой был вскрыт факт участия в них большой группы лиц, которые хотели совершить государственный переворот и уничтожить представителей законной власти в республиках Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. 11 июля 2002 года Ставропольский краевой суд вынес приговор 16 ваххабитам, приговорив их к срокам от 4,5 до 15 лет. 26 сентября 2002 года трое организаторов в подготовке вооруженного захвата власти в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии были приговорены к срокам лишения свободы от 15 до 23 лет.В 1999 году был арестован лидер Союза офицеров в Омской области старший лейтенант Андрей Мандрик. По версии обвинения Мандрик привлек на свою сторону 15 местных жителей и убедил их захватить вначале село Турмаклы, затем райцентр Муромцево, после чего направиться в областной центр, по пути привлекая в отряд сторонников, в Омске – разоружить гарнизон и подразделения УВД, захватить здания городской и областной администрации и узурпировать власть. Следователи УФСБ также считали Мандрика автором листовки, подписанной "Народно-патриотическим фронтом России", с призывами к насильственному захвату власти. Ему было предъявлено обвинение по двум статьям УК: "Действия, направленные на насильственный захват власти" и "Публичные призывы к насильственному захвату власти". В феврале 2002 года Омский областной суд вынес оправдательный приговор по делу Андрея Мандрика. Главное обвинение суд счел недоказанным и признал подсудимого виновным только в призывах к свержению конституционного строя. За это Андрею Мандрику дали год лишения свободы и тут же амнистировали. В августе 1997 года был взят под стражу Игорь Губкин*** и участники террористической группы "Реввоенсовет" (РВС). В апреле 1997 года пять участников РВС под руководством Губкина*** взорвали памятник Николаю II работы скульптора Вячеслава Клыкова в селе Тайнинское. В июле заминировали монумент Петру I работы Зураба Церетели, а в ноябре 1997 года – газораспределительную станцию в Люберецком районе Московской области (эти бомбы удалось обезвредить). В общей сложности фигурантам дела было предъявлено обвинение по семи статьям УК РФ, главные из которых – "терроризм", "организация преступного сообщества" и "подготовка к насильственному захвату власти" в Брянской области. В 2003 году Мосгорсуд приговорил пять участников "РВС" к заключению на срок от 4,5 лет условно до 11 лет лишения свободы. Обвиняемые были признаны судом виновными в терроризме. Дело Губкина*** было выделено в отдельное производство. По версии обвинения, весной 1997 года он создал радикальную группу, провозгласив ее целью "восстановление Советской власти". 31 августа 2006 года Мосгорсуд приговорил Губкина*** к 19 годам лишения свободы.Ранее присяжные сочли, что следствию удалось доказать причастность Губкина к подрывам памятников российским императорам с целью не допустить перезахоронения тела Владимира Ленина. Вместе с тем, присяжные отметили в вердикте, что подсудимый заслуживает снисхождения по этим эпизодам. Также большинство заседателей проголосовали за виновность Губкина в мошенничестве с квартирами, но посчитали, что по этому эпизоду он снисхождения не заслуживает. Кроме того, присяжные оправдали подсудимого по двум эпизодам - в организации "Реввоенсовета" и попытке насильственного свержения госвласти.Ранее в ноябре 2002 года Игорь Губкин*** был приговорен во Владивостоке к 14 годам лишения свободы по обвинению в убийстве предпринимателя. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Террористическая организация, запрещенная в России.*** Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов

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