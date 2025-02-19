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В России вырос спрос на подарки ручной работы - РИА Новости, 19.02.2025
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04:53 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/rossiya-2000196085.html
В России вырос спрос на подарки ручной работы
В России вырос спрос на подарки ручной работы - РИА Новости, 19.02.2025
В России вырос спрос на подарки ручной работы
Спрос на услуги по созданию подарков ручной работы увеличился почти вдвое в России в феврале по сравнению с тем же периодом 2024 года, рост в том числе связан с РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T04:53:00+03:00
2025-02-19T04:53:00+03:00
технологии
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Спрос на услуги по созданию подарков ручной работы увеличился почти вдвое в России в феврале по сравнению с тем же периодом 2024 года, рост в том числе связан с сезоном гендерных праздников, подсчитали для РИА Новости аналитики "Авито Услуг". "Спрос на handmade-подарки с использованием различных материалов в феврале текущего года относительно февраля 2024 года вырос почти в 2 раза - +94%. Такой спрос обусловлен в том числе сезоном праздников: 14 Февраля, День защитника Отечества - 23 Февраля и Международный женский день - 8 Марта", - говорится в исследовании. Отмечается, что в феврале 2025 года самым популярным направлением для создания подарков ручной работы среди россиян стало вязание крючком. За последний год спрос на эту услугу увеличился в 2,6 раза. Керамика заняла второе место с ростом спроса в 2,5 раза. Еще одним популярным ремеслом, схожим с керамикой, стала лепка. Спрос на услуги мастеров по лепке подарков в России за год вырос вдвое. Также пользуются популярностью подарки из бисера: за год спрос на услуги специалистов по бисероплетению на платформе вырос в 2,4 раза. По словам специалистов, для тех, кто ищет необычный и практичный подарок, хорошим решением может стать мыловарение. За год услуга стала популярнее на 88%. Тогда как рост на услуги таких специалистов составил 1,5 раза.
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технологии, россия
Технологии, Россия
В России вырос спрос на подарки ручной работы

"Авито Услуги": в России вырос спрос на создание подарков ручной работы

© Flickr / laihiuКоробка ручной работы
Коробка ручной работы - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Flickr / laihiu
Коробка ручной работы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Спрос на услуги по созданию подарков ручной работы увеличился почти вдвое в России в феврале по сравнению с тем же периодом 2024 года, рост в том числе связан с сезоном гендерных праздников, подсчитали для РИА Новости аналитики "Авито Услуг".
"Спрос на handmade-подарки с использованием различных материалов в феврале текущего года относительно февраля 2024 года вырос почти в 2 раза - +94%. Такой спрос обусловлен в том числе сезоном праздников: 14 Февраля, День защитника Отечества - 23 Февраля и Международный женский день - 8 Марта", - говорится в исследовании.
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Отмечается, что в феврале 2025 года самым популярным направлением для создания подарков ручной работы среди россиян стало вязание крючком. За последний год спрос на эту услугу увеличился в 2,6 раза. Керамика заняла второе место с ростом спроса в 2,5 раза.
Еще одним популярным ремеслом, схожим с керамикой, стала лепка. Спрос на услуги мастеров по лепке подарков в России за год вырос вдвое. Также пользуются популярностью подарки из бисера: за год спрос на услуги специалистов по бисероплетению на платформе вырос в 2,4 раза.
По словам специалистов, для тех, кто ищет необычный и практичный подарок, хорошим решением может стать мыловарение. За год услуга стала популярнее на 88%. Тогда как рост на услуги таких специалистов составил 1,5 раза.
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