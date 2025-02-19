https://ria.ru/20250219/rosobrnadzor-2000232482.html

Рособрнадзор рассказал о разделах теста для детей мигрантов

Рособрнадзор рассказал о разделах теста для детей мигрантов - РИА Новости, 19.02.2025

Рособрнадзор рассказал о разделах теста для детей мигрантов

Разделы "Говорение" и "Слушание" включат в тестирование для детей мигрантов на знание русского языка, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:44:00+03:00

2025-02-19T10:44:00+03:00

2025-02-19T12:46:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Разделы "Говорение" и "Слушание" включат в тестирование для детей мигрантов на знание русского языка, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. "Требования для обучения в каждом классе делятся на ряд разделов. Например, со 2-го по 11-й класс это разделы "Слушание", "Говорение", "Чтение", "Письмо", "Лексика" и "Грамматика", — указано в заявлении. По словам заместителя главы ведомства Игоря Круглинского, оцениваться знания по каждому разделу будут отдельно, при этом в суммарной оценке акцент сделают на разделах "Говорение" и "Слушание".Накануне в Рособрнадзоре сообщили о намерении ввести оценку "удовлетворительно", она будет означать успешное прохождение теста.В декабре президент Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка. Обязательное тестирование введут с 1 апреля 2025 года.

https://ria.ru/20250212/proekt-1998934938.html

https://ria.ru/20250213/rosobrnadzor-1999220944.html

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общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование