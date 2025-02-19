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В аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 19.02.2025
В аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения введены в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T04:58:00+03:00
2025-02-19T04:58:00+03:00
2025-02-19T04:58:00+03:00
ижевск
киров
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. Ранее представитель Росавиации в Telegram-канале сообщал, что временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 04.30 мск введены также в аэропортах Ижевск и Киров", - говорится в сообщении.
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ижевск, киров, казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Ижевск, Киров, Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Ижевска и Кирова ввели временные ограничения на полеты