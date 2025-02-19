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Решетников возглавил оргкомитет подготовки конгресса по развитию ГЧП - РИА Новости, 19.02.2025
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13:53 19.02.2025 (обновлено: 13:58 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/reshetnikov-2000284835.html
Решетников возглавил оргкомитет подготовки конгресса по развитию ГЧП
Решетников возглавил оргкомитет подготовки конгресса по развитию ГЧП - РИА Новости, 19.02.2025
Решетников возглавил оргкомитет подготовки конгресса по развитию ГЧП
Министр экономического развития России Максим Решетников возглавил оргкомитет подготовки конгресса по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП);... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:53:00+03:00
2025-02-19T13:58:00+03:00
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Решетников возглавил оргкомитет подготовки конгресса по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП); организаторами мероприятия выступят ВЭБ.РФ и Национальный центр ГЧП, соорганизатором – Росконгресс, сообщает пресс-служба министерства. "По решению президента роль государственно-частного партнерства для развития экономики страны и реализации проектов, качественно меняющих жизнь людей, будет возрастать. Эта работа активно идет по ряду ключевых направлений. Минэкономразвития России отвечает за выработку политики в сфере ГЧП, и совместно с ВЭБ.РФ, по поручению президента в настоящее время определяет критерии и механизмы участия ВЭБа в таких проектах, а Наццентр ГЧП совместно с Росконгрессом организуют площадку для обмена опытом", - сказал Решетников. Он добавил, что организация широкой общественной дискуссии и привлечение лучшей отраслевой экспертизы – важная часть масштабной повестки развития отрасли, практического инструментария привлечения частных инвестиций и комплексной оценки социальных эффектов, ответа на текущие и перспективные вызовы, обмена лучшими региональными и муниципальными практиками. Отраслевой конгресс по развитию государственно-частного партнерства ВЭБ.РФ и Наццентр ГЧП проводят с 2014 года. Участие в конгрессе принимают представители федеральных и региональных органов власти, команды городов, бизнес и частные инвесторы, банки, деловые объединения и профильные эксперты.
https://ria.ru/20250217/reshetnikov-1999798296.html
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россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), вэб.рф (вэб)
Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Решетников возглавил оргкомитет подготовки конгресса по развитию ГЧП

Максим Решетников возглавил оргкомитет подготовки конгресса по развитию ГЧП

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Решетников возглавил оргкомитет подготовки конгресса по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП); организаторами мероприятия выступят ВЭБ.РФ и Национальный центр ГЧП, соорганизатором – Росконгресс, сообщает пресс-служба министерства.
"По решению президента роль государственно-частного партнерства для развития экономики страны и реализации проектов, качественно меняющих жизнь людей, будет возрастать. Эта работа активно идет по ряду ключевых направлений. Минэкономразвития России отвечает за выработку политики в сфере ГЧП, и совместно с ВЭБ.РФ, по поручению президента в настоящее время определяет критерии и механизмы участия ВЭБа в таких проектах, а Наццентр ГЧП совместно с Росконгрессом организуют площадку для обмена опытом", - сказал Решетников.
Он добавил, что организация широкой общественной дискуссии и привлечение лучшей отраслевой экспертизы – важная часть масштабной повестки развития отрасли, практического инструментария привлечения частных инвестиций и комплексной оценки социальных эффектов, ответа на текущие и перспективные вызовы, обмена лучшими региональными и муниципальными практиками.
Отраслевой конгресс по развитию государственно-частного партнерства ВЭБ.РФ и Наццентр ГЧП проводят с 2014 года. Участие в конгрессе принимают представители федеральных и региональных органов власти, команды городов, бизнес и частные инвесторы, банки, деловые объединения и профильные эксперты.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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