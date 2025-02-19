https://ria.ru/20250219/reshetnikov-2000284835.html

Решетников возглавил оргкомитет подготовки конгресса по развитию ГЧП

Решетников возглавил оргкомитет подготовки конгресса по развитию ГЧП - РИА Новости, 19.02.2025

Решетников возглавил оргкомитет подготовки конгресса по развитию ГЧП

Министр экономического развития России Максим Решетников возглавил оргкомитет подготовки конгресса по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП);... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:53:00+03:00

2025-02-19T13:53:00+03:00

2025-02-19T13:58:00+03:00

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945405321_0:86:3080:1819_1920x0_80_0_0_5e9ea7f9fc2d5f501e05fedbd3b262c1.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Решетников возглавил оргкомитет подготовки конгресса по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП); организаторами мероприятия выступят ВЭБ.РФ и Национальный центр ГЧП, соорганизатором – Росконгресс, сообщает пресс-служба министерства. "По решению президента роль государственно-частного партнерства для развития экономики страны и реализации проектов, качественно меняющих жизнь людей, будет возрастать. Эта работа активно идет по ряду ключевых направлений. Минэкономразвития России отвечает за выработку политики в сфере ГЧП, и совместно с ВЭБ.РФ, по поручению президента в настоящее время определяет критерии и механизмы участия ВЭБа в таких проектах, а Наццентр ГЧП совместно с Росконгрессом организуют площадку для обмена опытом", - сказал Решетников. Он добавил, что организация широкой общественной дискуссии и привлечение лучшей отраслевой экспертизы – важная часть масштабной повестки развития отрасли, практического инструментария привлечения частных инвестиций и комплексной оценки социальных эффектов, ответа на текущие и перспективные вызовы, обмена лучшими региональными и муниципальными практиками. Отраслевой конгресс по развитию государственно-частного партнерства ВЭБ.РФ и Наццентр ГЧП проводят с 2014 года. Участие в конгрессе принимают представители федеральных и региональных органов власти, команды городов, бизнес и частные инвесторы, банки, деловые объединения и профильные эксперты.

https://ria.ru/20250217/reshetnikov-1999798296.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), вэб.рф (вэб)